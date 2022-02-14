Экс-сотрудница рассказала о скелетах в шкафу бывшей начальницы

Бывший концертный директор Софии Ротару Ольга Коняхина поделилась неприятными фактами из биографии певицы. Так, женщина рассказала, что в нетрезвом состоянии Ротару становилась откровенной до такой степени, что начинала унижать своих подчиненных.

"Она всех, кто близко к ней, может унизить очень легко, прямо как нечего делать", – поделилась Ольга Коняхина.

Коняхина рассказала, что из-за своей агрессии певица не пила ни с кем, кроме близкого круга людей. Экс-директор отметила, что Ротару периодически просила своих коллег присоединиться к ней после тяжелого рабочего дня, чтобы выпить. Причем употреблять певица любила все, включая крепкие напитки. Ольга Коняхина заявила, что слова сына Ротару о том, что его мать не пила ничего крепче вина, абсолютная неправда.

Помимо этого, бывший концертный директор Ротару сказала, что у нее практически не было отдыха, когда она работала с певицей. Ей приходилось полностью подстраиваться под расписание звезды, просыпаться в шесть утра, и до самой ночи беседовать с певицей вместо того, чтобы заниматься своими делами. Коняхина предположила, что Ротару специально держала ее при себе, чтобы женщина не могла пойти веселиться.

Напомним, что София Ротару недавно переболела коронавирусной инфекцией. Певица поделилась, что на протяжении двух недель она боролась с болезнью, и теперь все самое страшное осталось позади.