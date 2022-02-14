Инцендент произошел во время барбекю

Накануне, 13 февраля, Родион Газманов поделился с подписчиками в "сторис" в своем блоге в Instagram историей о несчастном случае, который с ним произошел. Певец рассказал, что он до поздней ночи записывал онлайн-поздравления, после чего к нему в загородный дом приехали гости, и Газманов начал готовить ужин на гриле. В какой-то момент он открыл его, чтобы проверить мясо, и на раскаленные угли попал жир. После этого гриль вспыхнул.

"А там файрбол был такой, что меня бы в Хогвартс и ночной дозор без экзаменов взяли", – подытожил Газманов.

В результате у певца обгорело лицо, волосы брови и ресницы. Газманов отметил, что запах был крайне неприятным. Более того, у певца до сих пор не восстановился голос, а у него взяты более 70 заявок на поздравления. Дело в том, что в период пандемии, из-за отсутствия концертов, Родион Газманов записывает праздничные онлайн-поздравления для своих поклонников. От певца можно получить как видео-, так и аудиоролик. За свои услуги Газманов берет от 5 до 10 тысяч рублей.

Напомним, что 6 февраля Родион Газманов принял участие в "Зимнем празднике жизни", который проходил на ВДНХ. Это была благотворительная акция – средства с покупки билетов в тот день были направлены в фонд, который занимается спасением новорожденных детей с онкологическими заболеваниями. В акции также приняли участие многие известные спортсмены, музыканты и ведущие.