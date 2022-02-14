Актер оценил ущерб в 20 миллионов рублей

Актер Валерий Николаев, который попал в спецприемник, заявил, что его облили кипятком. Из-за того, что артист сел за руль в состоянии алкогольного опьянения, он находится под административным арестом. В изоляторе у Николаева произошел конфликт с уроженцем Таджикистана. По словам артиста, тот вылил на него пол-литра кипятка в ходе словесной перепалки. Николаев заявил, что ожогами у него покрыто 40% тела, повреждены лицо, грудь и рука.

Ущерб артист оценил в 20 миллионов рублей – в 10 из них обойдется операция, а остальные возместят Николаеву моральный ущерб. Полиция уже начала проверку в связи с инцидентом.

По словам медиков, однако, никаких ожогов и других повреждений у Николаева обнаружено не было. Более того, актер сам начал неадекватно себя вести в спецприемнике. Мужчину уже госпитализировали в психиатрическую клинику с диагнозом биполярное расстройство.

Напомним, что Валерий Николаев часто оказывается в центре конфликтных ситуаций. Так, недавно звезда сериала "День рождения буржуя" пытался без приглашения проникнуть на кинопремию "Золотой орел". Николаев пытался объяснить на входе, что собирается пройти как пресса, чтобы снять ролик для социальных сетей, однако охранники актера внутрь не пропустили.