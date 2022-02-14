Папа может: Песков покатал на ватрушке семилетнюю дочку - видео

Папа может: Песков покатал на ватрушке семилетнюю дочку - видео
Дмитрий Песков. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Момент невероятно растрогал поклонников

Татьяна Навка вышла замуж за Дмитрий Пескова еще семь лет назад, после появления на свет их общей дочки Нади. Пара не слишком охотно делится откровениями, не раскрывая журналистам личную жизнь. Но на этот раз прославленная спортсменка решила немного раскрыться, опубликовав семейное видео.

Олимпийская чемпионка выложила на своей странице в социальных сетях ролик, куда попал ее небезызвестный супруг. Пара проводит семейный отдых, веселя своего ребенка. На видео пресс-секретарь российского президента крутит ватрушку, на которой сидит дочка.

Госслужащий выглядит немного уставшим, но продолжает крутить Надю, которой очень нравится кататься: ребенок кричит от радости. А Навку этот момент очень растрогал: в публикации она написала, что такой момент запомнит на всю жизнь. 

Поклонникам очень понравился ролик: подписчики захвалили семейную пару, заявив, что Песков – прекрасный отец, а такие моменты действительно остаются в памяти на всю оставшуюся жизнь.

"Самые лучшие моменты детства", "До сих пор помню, как папа вез на санках в садик. Санки он сделал сам", "Классные – папа с дочкой! И пусть весь мир подождет!", "Какие вы классные, если можно сказать таким великим людям, вы супер, почти будущие олимпийцы!!!", – пишут растроганные пользователи под опубликованным роликом.

Как-то в интервью Навка признавалась, что ее супруг – настоящий семьянин и домашний человек, который всегда готов справиться с бытовыми вопросами. Однажды муж решил расчистить участок от снега на тракторе, а во время пандемии начал вместе с соседями облагораживать лес недалеко от дома, собирая сухие ветки для хвороста.

Источник: Instagram ✓ Надежный источник
Игорь ЛУКЬЯНОВ
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