У колумнистки не было ни супруга, ни детей

Популярная российская журналистка Лариса Кислинская, специализирующаяся на криминальной хронике, скончалась в 63-летнем возрасте. Информацией поделился в социальных сетях актер Станислав Садальский.

Артист посетовал, что у покойной не было близких родственников, в связи с чем призвал оказать помощь в организации похорон Союз журналистов.

В посте о покойной Садальский назвал Кислинскую выдающимся журналистом и исследователем отечественных ОПГ и коррумпированных фигур в государственном аппарате, а также примером бесстрашия и таланта.

Как рассказал Садальский, Кислинская скончалась в собственной квартире – дверь пришлось взламывать подруге, с которой Лариса была на постоянном созвоне.

"Когда Лариса перестала выходить на связь, она тут же поехала к ней. Лариса лежала уже мертвая…", – пишет Садальский.



Артист указал, что у Кислинской не осталось ни супруга, ни детей. Однако сразу после кончины "налетели шакалы" на две оставшиеся у нее квартиры.

Позднее информацию о смерти журналистам подтвердили коллеги журналистки из холдинга "Совершенно секретно".

Кислинскую стали считать золотым пером российской журналистики после прославивших ее расследований, которые публиковались в "Совершенно секретно". В 1990-х годах она выпустила материал о бывшем главе Минюста Валентине Ковалеве, который оказался в центре "банного скандала". Статья вызвала широкий резонанс, в результате чиновник покинул пост и отправился за решетку за "злоупотребление служебным положением".

Кислинская родилась в Москве в 1958 году. В 22-летнем возрасте окончила журфак в МГУ, с 1980-х работала обозревателем ТАСС, позднее перешла в "Советскую Россию".