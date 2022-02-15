Музыкант начал угрожать коллеге из-за близкого человека

Крутой нрав и вспыльчивая натура Филиппа Киркорова всем известны уже довольно давно. Однако телеведущая Регина Тодоренко, кажется, позабыла, с кем имеет дело: поп-король российской сцены яростно защищал достоинство своей подруги, которую супруга Влада Топалова решила подколоть.

Артист взъелся на Регину, которая неосторожно высказалась об украинской певице. В эфире выпуска популярного телешопу "Маска" на телеканале НТВ Тодоренко прокомментировала номер артистки, которая выступила перед судьями на сцене.

Регина призналась, что весь номер смотрела на ноги героини, которые оказались, на ее взгляд, в положении иксобразной формы – увидела в них нечто весьма знакомое.

"И так часто стоит Лорак", – высказала предположение Тодоренко.

Но верный друг Ани Лорак был тут как тут: Киркоров оценку коллеги не оценил и намекнул, что в его присутствии комментировать прелести его подруги никто не может. Артист быстро осадил Регину, в шутку заявив, что готов даже "дать по башке".

Киркорова формулировка телеведущей решительно не устроила – он горячо добавил, что у Ани Лорак – прекрасная фигура.

"Ты обалдела? Какие иксом у Ани Лорак? Я сейчас тебе по башке дам!" – возмутился исполнитель.

С Филиппом согласился и его коллега по цеху Тимур Родригез – шоумен заявил, что лично знаком с Лорак, и с уверенностью может подтвердить, что у Ани – совершенно иная фигура.

На музыкальном шоу "Маска" все участники конкурса выступают в качестве инкогнито, примеряя на себя самые разные и причудливые образы. Основная задача судейского состава – узнать, кто скрывается на сцене.