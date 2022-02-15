Мать и сын спели на шоу "Две звезды. Отцы и дети"

На Первом канале продолжается шоу "Две звезды. Отцы и дети", где известные артисты выступают на одной сцене со своими детьми. Среди участников оказались Наташа Королева и ее 19-летний сын Архип. Эмоциями от выступления со своим чадом певица поделилась в Instagram. Королева написала, что Архип смутился, потому что она умеет удивлять, и от этого даже перепутал слова.

Комментарии от подписчиков получились неоднозначными. Не все поклонники певицы оценили выступление матери и сына, пишет "Пятый канал".

"Лучше бы не позорились, парень от слова совсем не умеет петь", "Бесвкусица как всегда и во всем", "А мальчику вообще делать на сцене нечего", "Зачем в клоуна превращается"

Однако часть аудитории в итоге осталась в восторге от образа Наташи Королевой и их номера с Архипом.

"Красиво, круто! Молодцы", "Как всегда шикарный образ", "Наташа и Архип лучшие", "Какой же сынулька красавчик"

Не так давно стало известно о том, что у Наташи Королевой есть внебрачная дочь. Ее рожала суррогатная мать для друга певицы. Королева захотела помочь ему и отдала свою яйцеклетку. Данная новость буквально повергла в шок мать и мужа певицы, которым он ничего не рассказала об этой истории. Людмила Порывай отметила, что дочери следовало обговорить с ней этот вопрос до того, как принимать решение самостоятельно.