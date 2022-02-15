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Молодая супруга юмориста Евгения Петросяна обеспокоила фолловеров недавним заявлением о том, что серьёзно обеспокоена собственным здоровьем.
32-летняя Татьяна Брухунова не нарочно вынесла на публику семейную проблему. Выяснилось, что сейчас она часто посещает клиники и проходит различные обследования.
Врач-психиатр Алексей Казанцев рассказал порталу BLITZ+, что могла стать причиной такой мании у молодой женщины.
По его словам, Татьяна столкнулась с состоянием, очень похожим на невроз. Он порекомендовал жене Евгения Петросяна проконсультироваться с клиническим психологом или психотерапевтом.
Если очевидных факторов нет, специалисты помогут ей выяснить причины столь сильного беспокойства.
Петросян и Брухунова состоят в браке с 2019 года. Супруги воспитывают сына Вагана. Мальчик получил имя в честь дедушки по линии отца.
В декабре Татьяна Брухунова опубликовала праздничное фото маленького сына и вызвала споры о том, на кого из родителей малыш похож больше.
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