Брухунова случайно предала огласке свои проблемы со здоровьем

Молодая супруга юмориста Евгения Петросяна обеспокоила фолловеров недавним заявлением о том, что серьёзно обеспокоена собственным здоровьем.

32-летняя Татьяна Брухунова не нарочно вынесла на публику семейную проблему. Выяснилось, что сейчас она часто посещает клиники и проходит различные обследования.

Врач-психиатр Алексей Казанцев рассказал порталу BLITZ+, что могла стать причиной такой мании у молодой женщины.

По его словам, Татьяна столкнулась с состоянием, очень похожим на невроз. Он порекомендовал жене Евгения Петросяна проконсультироваться с клиническим психологом или психотерапевтом.

Если очевидных факторов нет, специалисты помогут ей выяснить причины столь сильного беспокойства.

Петросян и Брухунова состоят в браке с 2019 года. Супруги воспитывают сына Вагана. Мальчик получил имя в честь дедушки по линии отца.

В декабре Татьяна Брухунова опубликовала праздничное фото маленького сына и вызвала споры о том, на кого из родителей малыш похож больше.