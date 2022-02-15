Психиатр поставил диагноз молодой жене Петросяна

Психиатр поставил диагноз молодой жене Петросяна
Евгений Петросян. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Брухунова случайно предала огласке свои проблемы со здоровьем

Молодая супруга юмориста Евгения Петросяна обеспокоила фолловеров недавним заявлением о том, что серьёзно обеспокоена собственным здоровьем. 

32-летняя Татьяна Брухунова не нарочно вынесла на публику семейную проблему. Выяснилось, что сейчас она часто посещает клиники и проходит различные обследования. 

Врач-психиатр Алексей Казанцев рассказал порталу BLITZ+, что могла стать причиной такой мании у молодой женщины. 

По его словам, Татьяна столкнулась с состоянием, очень похожим на невроз. Он порекомендовал жене Евгения Петросяна проконсультироваться с клиническим психологом или психотерапевтом. 

Если очевидных факторов нет, специалисты помогут ей выяснить причины столь сильного беспокойства. 

Петросян и Брухунова состоят в браке с 2019 года. Супруги воспитывают сына Вагана. Мальчик получил имя в честь дедушки по линии отца. 

В декабре Татьяна Брухунова опубликовала праздничное фото маленького сына и вызвала споры о том, на кого из родителей малыш похож больше. 

Источник: BLITZ+ ✓ Надежный источник
Татьяна ДВОРЯНЧИКОВА
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