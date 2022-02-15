Ее семья очень тяжело переживала момент прощания

15 февраля в Москве попрощались с актрисой Зинаидой Кириенко. Церемония проходила в Центральном доме кино, а похоронили Кириенко на Троекуровском кладбище. Семья актрисы крайне тяжело переживала момент прощания с ней. Близким сложно было сдерживать слезы около гроба с артисткой.

Многие сказали добрые и теплые слова о покойной актрисе. Так, председатель комиссии по развитию и поддержке сферы услуг правительства Москвы Светлана Айсина сказала, что Зинаида Кириенко была очень востребованным и безотказным человеком. Она отметила, что актриса дарила любовь людям, всегда была к ним внимательна и чувствовала их горе. Кроме того, Кириенко очень любила Россию и никому не позволяла плохо отзываться о своей родине.

Высказался также актер и режиссер Игорь Черницкий. Он рассказал об эмоциональности Кириенко, о ее дружелюбности и различных историях, связанных с ней. Например, Черницкий поделился тем, что Кириенко в молодости любила кататься на мотоцикле.

Напомним, что Зинаида Кириенко скончалась 12 февраля. У нее диагностировали рак и инсульт, кроме того, до этого актриса переболела коронавирусом, и ее иммунитет был сильно ослаблен. Актриса исполняла роли в таких известных и всеми любимых фильмах, как "Тихий Дон", "Казаки" и так далее.