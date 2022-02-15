Наследница поэта устроила весьма откровенную съемку

Анна-Бродская-Соццани, наследница известного поэта Иосифа Бродского и итальянки Марии Соццани, не так давно опубликовала в социальных сетях фото в совершенно оголенном виде. Опубликованные кадры девушка 1993 года рождения сопроводила глубокими мыслями, заявив, что никому не следует испытывать чувство страха.

Свой пост звезда сопроводила заявлениями о том, что общество, заявляющее о неполноценности личности и призывающее к стыдливости, заставляет человека "прятаться" и примерять на себя маску – в итоге все это порождает неискренность и скованность.

Похожие снимки звезда решила дополнить цитатой одной из известных песен канадской инди-рок-группы, где говорится, что тело человека – это "клетка". Впрочем, Анна нередко выкладывает обнаженные фото.

Кстати, Анне не было и четырех лет на момент смерти отца. На протяжении всей своей жизни она проживала в Британии и Италии. В Россию впервые приехала лишь семь лет назад. Наследница поэта воспитывает девятилетнюю дочку Шэй. Молодая женщина не понаслышке знакома с искусством: она также занимается живописью.

А пару лет назад Бродская-Соццани признавалась, что пропустила учебу в университете, так как лишена всяких иллюзий по поводу пользы современного образования – свой доход она формирует благодаря живописи и авторских прав на стихи ее известного батюшки, передает "Сплетник".

Несколько лет назад в Петербург из Бруклина перевезли вещи и архивные фотографии Иосифа Бродского из Бруклина – там поэт жил до самой смерти вместе с супругой с 1993 года. Наследие творца теперь находится в музее Анны Ахматовой в Фонтанном доме.