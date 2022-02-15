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Белорусский комик Идрак Мирзализаде, оскандалившийся из-за оскорбительной шутки про россиян, признан нежелательным на территории Российской Федерации не на пожизненный срок, а до 2035 года. Соответствующее решение приняло МВД, исполняя постановление Замоскворецкого районного суда Москвы.
Информация поступила от адвоката Сергея Бадамшина, представляющего в суде интересы комика. Юрист указал, что намерен обжаловать решение.
Напомним, Мирзализаде оскандалился из-за шутки о русских, вызвав неоднозначную реакцию после выступления, где упоминул об испачканном матрасе.
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