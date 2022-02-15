Оскорбившему россиян Мирзализаде сократили срок запрета на нахождение в РФ

Юморист может вернуться через какое-то время

Белорусский комик Идрак Мирзализаде, оскандалившийся из-за оскорбительной шутки про россиян, признан нежелательным на территории Российской Федерации не на пожизненный срок, а до 2035 года. Соответствующее решение приняло МВД, исполняя постановление Замоскворецкого районного суда Москвы.

Информация поступила от адвоката Сергея Бадамшина, представляющего в суде интересы комика. Юрист указал, что намерен обжаловать решение.

Напомним, Мирзализаде оскандалился из-за шутки о русских, вызвав неоднозначную реакцию после выступления, где упоминул об испачканном матрасе.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
Игорь ЛУКЬЯНОВ
новости партнеров

Австрийские ученые предрекли крах экономик России и Еросоюза

Специалисты предложили два сценария сакций Запада против Москвы

В России готовы начать войну с Украиной при одном условии – Чижов

Попытку дипломата развеять ложные страхи британцы восприняли за угрозу

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей