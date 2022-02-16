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Экс-солистка группы "Фабрика" Сати Казанова в интервью изданию WMJ призналась, что приняла окончательное решение сменить страну после свадьбы. Её муж – фотограф из Италии Стефано Тиоццо.
Знаменитость рассказала, что они с супругом уже давно владеют недвижимостью в этой стране, однако в связи с работой Сати супруги чаще находятся в России.
Певица планирует провести большую часть жизни в Италии.
"Пока мы в основном базируемся в Москве, и это из-за меня, поскольку моя работа, коллеги, музыканты – все это связано пока еще в большей степени с Россией", – подчеркнула артистка.
Казанова акцентировала внимание журналистов на слове "пока" и отметила, что в будущем не хочет зависеть от России территориально.
Сати старается чаще бывать в родительском доме на Кавказе и считает, что работа не должна препятствовать общению с близкими.
Звезда также рассказала, что разница менталитетов с её избранником иногда выходит на первый план, и она прикладывает все усилия, чтобы преодолеть возникающие недопонимания.
По словам Сати, Стефано ведёт себя мудро и терпеливо, что помогает сглаживать конфликты и приходить к компромиссу. Артистка считает, что все сложности рано или поздно забываются, поэтому не стоит придавать им большое значение.
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