Что случилось с могилой Кириенко после похорон: СМИ опубликовали видео

Что случилось с могилой Кириенко после похорон: СМИ опубликовали видео
Фото: Ivan Makeev / Komsomolskaya Pravda / www.globallookpress.com
Актрису похоронили на Троекуровском кладбище

15 февраля близкие и поклонники попрощались с актрисой Зинаидой Кириенко. Траурная церемония состоялась в Центральном доме кино в Москве, а похороны прошли на Троекуровском кладбище. 

Могила всеми любимой советской актрисы буквально утонула в цветах, сообщает "Пятый канал". На месте захоронения Кириенко установили также деревянный резной крест, а посреди огромного количества цветов находится портрет актрисы. Данных о том, будет ли установлен памятник, пока нет, однако по традиции монумент ставят через год после похорон. 

На церемонию прощания с Кириенко пришло около сотни человек, которые любили творчество актрисы. На похоронах присутствовали также и знаменитые коллеги.

Похороны стали эмоциональным испытанием как для семьи Кириенко, так и для поклонников актрисы. Родные еле сдерживали слезы в момент прощания с ней, а одна из почитательниц долго держалась за катафалк с телом и рыдала, не давая ему тронуться с места. 

Напомним, что о смерти Зинаиды Кириенко стало известно 12 февраля. До этого актрису госпитализировали с инсультом и раком поджелудочной железы. Помимо этого, Кириенко перенесла коронавирус. Сын актрисы рассказал, что за несколько недель до приступа у нее появились слабость и упадок сил, а 10 февраля Кириенко пересдала реагировать на происходящее вокруг и контактировать с родными. 

Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
Марина ДИАНОВА
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