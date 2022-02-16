"Жаришка": откровенные фото звезды "Папиных дочек" восхитили народ

"Жаришка": откровенные фото звезды "Папиных дочек" восхитили народ
Дарья Мельникова. Фото: Ekaterina Tsvetkova / Russian Look / www.globallookpress.com
Новая фотосессия актрисы вызвала жаркие дискуссии

Актрисе Дарья Мельниковой, которая известна по одной из главных ролей в сериале "Папины дочки", на днях исполнилось 30 лет. У нее есть двое сыновей, однако это никак не сказалось на фигуре и внешнем виде актрисы. Звезда прекрасно выглядит, и в этом на днях смогли убедиться ее подписчики. В своем Instagram она опубликовала серию довольно откровенных снимков. 

На фотографиях актриса позирует в прозрачных черных колготках и корсете. Закрывают ее тело лишь черные сапоги и кожаный плащ, и то не на всех фотографиях. 

"Есть доброе начало, сотворившее порядок, свет и мужчину, и злое начало, сотворившее хаос, мрак и женщину", – подписала снимки Дарья Мельникова. 

 

 

Фотографиями восхитились не только поклонники, но и коллеги актрисы. 

"Все, переезжаешь ко мне", – написала Аглая Тарасова. 

Подписчики завалили Мельникову комплиментами. 

"Дарья Алексеевна, вы выглядите супер", "Что-то на роскошном", "Какая красотка у меня в ленте", "Соблазнительные ножки", "Ого Даша, жаришка". 

Однако нашлись и те, кто счел фотосессию чересчур откровенной.

"А вы не подумали, что вашим сыновьям, когда они вырастут, будет очень стыдно за эти фотки?" – написал один из пользователей. 

Напомним, Дарья Мельникова недавно принимала участие в шоу "Ледниковый период". Девушка думала, что быстро покинет шоу, однако в результате их пара с Максимом Марининым дошла до конца. 

Источник: Instagram  ✓ Надежный источник
Марина ДИАНОВА
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