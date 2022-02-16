"Я их опередил": Сухоруков высказался о громком скандале с увольнением из Моссовета

"Я их опередил": Сухоруков высказался о громком скандале с увольнением из Моссовета
Виктор Сухоруков. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Актер заявил, что не желает копаться в прошлом

Народный артист РФ Виктор Сухорфуков отдал всего себя любимой работе – у него нет ни супруги, ни наследников. Но 70-летний актер не жалеет ни о чем: занимается делом, которое стало смыслом жизни. А о вкладе в человеческий генофонд могут подумать остальные.

В прошлом году артист покинул Театр Моссовета, где проработал двенадцать лет. Сейчас выступает на сцене в Академическом Театре имени Вахтангова в качестве приглашенного лица. Впрочем, на этих двух столпах творческая карьера артиста точно не зиждется. Довелось выступать и на других сценах.

В интервью Антону Красовскому Сухоруков признался, что его выгоняли за пристрастие к горячительному. Артисты – народ пьющий в целом. А досталось одному Виктору. 

"И что я теперь, должен виновных искать? Я всех их опередил. Они остались, а я нет", – считает актер.

Сухоруков лишил себя морального права на изъявление жалоб, ворчания и "бунты" – считает себя преуспевающим актером, который познал в мире свое счастье. И горд всеми ролями в кино. Актер ставит себя на ступень выше покойной Мэрилин Монро – та любила, по слухам, лишь президента Кеннеди, которому посвятила весьма чувственную песню, а Виктор любит всех.

"Мне стали чаще говорить, что я великий артист", – посмеялся Сухоруков.

Сухоруков покинул стены Моссовета, так и не сработавшись с художественным руководителем театрального учреждения Евгением Марчелли и режиссером Ереминым – постоянно вступал с ними в перепалку.

Кстати, соседи Сухорукова по даче утверждают, что Виктор – не зазнавшаяся звезда, а по-настоящему простой в общении человек, хотя и довольно эксцентричная натура.

Источник: YouTube ✓ Надежный источник
Игорь ЛУКЬЯНОВ
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