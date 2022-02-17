Публицисту потребовалась срочная помощь медиков

Сегодня, 17 февраля, появились тревожные новости о здоровье знаменитого писателя и блогера Дмитрия Пучкова. Россиянам он больше известен под звучным псевдонимом "Гоблин".

О печальном событии рассказал сам известный публицист. На своей странице в социальной сети он сообщил, что попал в больницу. Что послужило причиной госпитализации любимца публики, пока неизвестно.

При этом сообщается, что Пучков несколько недель боролся с каким-то недугом, но в конце концов решил обратиться за помощью к медицинским профессионалам.