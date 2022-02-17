Фанаты посоветовали актрисе сняться в Голливуде

Екатерина Гусева, известная по роли в сериале "Бригада", славится своей привлекательной внешностью и прекрасной фигурой. Актриса часто радует своих поклонников свежими публикациями в Instagram, и недавно очередной пост звезды вызвал восторг у интернет-пользователей.

Гусева опубликовала фото, на котором предстала в роскошном черном платье с открытым верхом. Лиф наряда расшит черными перьями и пайетками, руки и плечи актрисы при этом обнажены. Екатерина Гусева дополнила образ яркой красной помадой. В описании к публикации звезда пригласила желающих на съемки программы "Романтика Романса", где она является ведущей.

Поклонники сразу же отреагировали на пост актрисы. Многие написали, что с удовольствием придут на передачу, а также буквально завалили Екатерину Гусеву комплиментами.

"Катюша, ты просто космос", "Вы должны сниматься в Голливуде", "Как всегда великолепны", "Королева", – пишут комментаторы

Напомним, Екатерина Гусева известна по исполнению главной женской роли в знаменитом сериале "Бригада". Участие в этом проекте буквально открыло перед ней многие двери, и с тех пор актриса снялась в большом количестве фильмов и сериалов. Кроме того, Гусева исполняла роли во многих театрах, а с 2003 года она работает в театре имени Моссовета.