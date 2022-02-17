"Просто космос": Екатерина Гусева в платье с перьями взбудоражила поклонников

"Просто космос": Екатерина Гусева в платье с перьями взбудоражила поклонников
Екатерина Гусева. Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фанаты посоветовали актрисе сняться в Голливуде

Екатерина Гусева, известная по роли в сериале "Бригада", славится своей привлекательной внешностью и прекрасной фигурой. Актриса часто радует своих поклонников свежими публикациями в Instagram, и недавно очередной пост звезды вызвал восторг у интернет-пользователей. 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Екатерина Гусева | Актриса. (@_ekaterinaguseva_)

Гусева опубликовала фото, на котором предстала в роскошном черном платье с открытым верхом. Лиф наряда расшит черными перьями и пайетками, руки и плечи актрисы при этом обнажены. Екатерина Гусева дополнила образ яркой красной помадой. В описании к публикации звезда пригласила желающих на съемки программы "Романтика Романса", где она является ведущей. 

Поклонники сразу же отреагировали на пост актрисы. Многие написали, что с удовольствием придут на передачу, а также буквально завалили Екатерину Гусеву комплиментами. 

"Катюша, ты просто космос", "Вы должны сниматься в Голливуде", "Как всегда великолепны", "Королева", – пишут комментаторы 

Напомним, Екатерина Гусева известна по исполнению главной женской роли в знаменитом сериале "Бригада". Участие в этом проекте буквально открыло перед ней многие двери, и с тех пор актриса снялась в большом количестве фильмов и сериалов. Кроме того, Гусева исполняла роли во многих театрах, а с 2003 года она работает в театре имени Моссовета. 

Источник: Instagram ✓ Надежный источник
Марина ДИАНОВА
новости партнеров

Постпред США объявила о "вторжении" России в Восточную Европу

Американский дипломат выступила с громким заявлением

Лавров "вытер пол" главой МИД Британии на переговорах в Москве - Magyar Hírlap

Венгерский журналист раскритиковал уровень знаний шефа дипломатии Соединенного Королевства

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей