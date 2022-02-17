Никакого инсульта не было: почему у Талызиной отказали ноги

Никакого инсульта не было: почему у Талызиной отказали ноги
Валентина Талызина. Фото: Ekaterina Tsvetkova / Russian Look / www.globallookpress.com
Актрисе жутко надоели слухи, и она решила раскрыть правду

Звезда советского кино, полюбившаяся многим после "Афони" и "Зигзага удачи" Валентина Талызина отметила не так давно свои 87 лет, сыграв в любимом театре главную роль в спектакле "Волки и овцы" на инвалидном кресле. Зрители оценили, но распереживались из-за ее состояния.

Кто-то решил, что к Валентины отказали ноги после слухов о давнем инсульте. Тогда Талызина резко исчезла из телевизора и пришла, опираясь на палочку в руках. Но артистке, кажется, до смерти надоели слухи, и она сама объяснила, почему уже не встает с кресла.

Оказалось, что никакого инсульта у Талызиной не было. Причина, которая "посадила" ее на коляску – полинейропатия, развившаяся примерно три года назад. Тогда у знаменитости и отказали ноги.

"Если бы у меня был инсульт, разве могла бы я выучить роль и вернуться на сцену?" – горячо возражает актриса.

Фатальным оказался случай после поездки в Поднебесную – тогда Валентина распереживалась из-за билетов, с оформлением которых возникли проблемы. До российской столицы на обратном пути пришлось добираться аж десять часов – организм тяжело перенес такой случай, и уже в Москве артистка прихрамывала.

Как-то знакомый медик посоветовал ей лечь в клинику – решил, что у звезды есть проблемы с речевым аппаратом. В "сосудистом" лечение назначили неправильно и стали заниматься именно как "сосудистой" пациенткой. А требовалась помощь невролога. В больнице стало еще хуже – там и начали отказывать ноги. И к тому моменту Валентина передвигалась уже на ходунках.

Талызина может некоторое время простоять с палкой, но здоровья на полный спектакль не хватает. Хотя никогда не откажется порадовать зрителей и все равно продолжает блистать на театральной сцене.

Источник: 7Дней.ru ✓ Надежный источник
Игорь ЛУКЬЯНОВ
новости партнеров

"Газпром" готов разорвать контракт с "Молдовагазом" - Кишинев

К этому российского монополиста толкает история с односторонним аудитом долгов молдавской компании

Лондон сделал строгое предупреждение Москве

От России потребовали вернуться к переговорному процессу по Украине

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей