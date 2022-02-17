Актрисе жутко надоели слухи, и она решила раскрыть правду

Звезда советского кино, полюбившаяся многим после "Афони" и "Зигзага удачи" Валентина Талызина отметила не так давно свои 87 лет, сыграв в любимом театре главную роль в спектакле "Волки и овцы" на инвалидном кресле. Зрители оценили, но распереживались из-за ее состояния.

Кто-то решил, что к Валентины отказали ноги после слухов о давнем инсульте. Тогда Талызина резко исчезла из телевизора и пришла, опираясь на палочку в руках. Но артистке, кажется, до смерти надоели слухи, и она сама объяснила, почему уже не встает с кресла.

Оказалось, что никакого инсульта у Талызиной не было. Причина, которая "посадила" ее на коляску – полинейропатия, развившаяся примерно три года назад. Тогда у знаменитости и отказали ноги.

"Если бы у меня был инсульт, разве могла бы я выучить роль и вернуться на сцену?" – горячо возражает актриса.

Фатальным оказался случай после поездки в Поднебесную – тогда Валентина распереживалась из-за билетов, с оформлением которых возникли проблемы. До российской столицы на обратном пути пришлось добираться аж десять часов – организм тяжело перенес такой случай, и уже в Москве артистка прихрамывала.

Как-то знакомый медик посоветовал ей лечь в клинику – решил, что у звезды есть проблемы с речевым аппаратом. В "сосудистом" лечение назначили неправильно и стали заниматься именно как "сосудистой" пациенткой. А требовалась помощь невролога. В больнице стало еще хуже – там и начали отказывать ноги. И к тому моменту Валентина передвигалась уже на ходунках.

Талызина может некоторое время простоять с палкой, но здоровья на полный спектакль не хватает. Хотя никогда не откажется порадовать зрителей и все равно продолжает блистать на театральной сцене.