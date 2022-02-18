Актеру было 89 лет

18 февраля ушел из жизни знаменитый советский актер Геннадий Юхтин. Об этом рассказала директор гильдии актеров Валерия Гущина. Женщина добавила, что смерть произошла в больнице, в которой последние дни находился артист. Дата и место прощания пока неизвестны.

Ранее Геннадий Юхтин был госпитализирован в больницу. Первый раз актеру стало плохо 9 февраля. Врачи сообщали, что у него наблюдалась тяжелая отдышка, которая появилась из-за пневмонии, слабость и симптомы ОРВИ. Несмотря на такое самочувствие, при первых признаках выздоровления Геннадий Гавриилович попросил выписать его и отправить домой.

Преждевременная выписка не пошла артисту на пользу. Спустя несколько дней артиста вновь госпитализировали, окончательно диагностировав у него коронавирусную инфекцию в больнице в Коммунарке. К сожалению, его организм не справился с вирусом. С 11 февраля актер находился в тяжелом состоянии, а уже спустя неделю стало известно о его смерти.

Напомним, что Геннадий Юхтин являлся народным артистом России. Он исполнял роли во всеми любимых советских фильмах, таких как "Чужая родня", "Весна на Заречной улице", "Баллада о солдате", "Неуловимые мстители" и во многих других картинах. Несмотря на возраст, он до последнего играл в Театре-студии киноактера.