Звезда предстала в нетипичном для нее образе

Светлана Ходченкова снялась для обложки модного журнала. Одним из кадров знаменитость поделилась на своей странице в Instagram.



На фото Светлана запечатлена в динамичной позе со вскинутыми руками. Взгляд артистки направлен вниз, поэтому создается ощущение, будто она закрыла глаза. На Светлане серая юбка со складками и массивным ремнем, удлиненный пиджак и серый кроп-топ с отделкой в виде воротника рубашки, которые едва прикрывает грудь звезды. В этот раз актриса решила обойтись без верхнего элемента нижнего белья.

Образ дополнили черные туфли с серыми чулками и лаконичные серьги. Несмотря на классические элементы, образ получился свободным и даже бунтарским.

"Такая разная!", "Как творческий эксперимент очень интересно, Вы действительно всегда разная, и это изумляет, восторгает и восхищает!", "Такой мы вас не видели, что-то новенькое", "Вы действительно обладаете уникальной органикой, Вам подвластно всё!" – пишут поклонники.

Визажист и стилисты подобрали для Ходченковой совершенно новый для образ. Трендовый мейк с голубыми тенями очень идет Светлане, как и высокая гладкая коса.

В начале зимы Светлана продемонстрировала поклонникам свои достижения в танцах на пилоне.