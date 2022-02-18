Скинувшая белье Ходченкова без стеснения задрала кофту

Скинувшая белье Ходченкова без стеснения задрала кофту
Светлана Ходченкова. Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Звезда предстала в нетипичном для нее образе

Светлана Ходченкова снялась для обложки модного журнала. Одним из кадров знаменитость поделилась на своей странице в Instagram.

На фото Светлана запечатлена в динамичной позе со вскинутыми руками. Взгляд артистки направлен вниз, поэтому создается ощущение, будто она закрыла глаза. На Светлане серая юбка со складками и массивным ремнем, удлиненный пиджак и серый кроп-топ с отделкой в виде воротника рубашки, которые едва прикрывает грудь звезды. В этот раз актриса решила обойтись без верхнего элемента нижнего белья. 

Образ дополнили черные туфли с серыми чулками и лаконичные серьги. Несмотря на классические элементы, образ получился свободным и даже бунтарским. 

"Такая разная!", "Как творческий эксперимент очень интересно, Вы действительно всегда разная, и это изумляет, восторгает и восхищает!", "Такой мы вас не видели, что-то новенькое", "Вы действительно обладаете уникальной органикой, Вам подвластно всё!" – пишут поклонники. 

Визажист и стилисты подобрали для Ходченковой совершенно новый для образ. Трендовый мейк с голубыми тенями очень идет Светлане, как и высокая гладкая коса. 

В начале зимы Светлана продемонстрировала поклонникам свои достижения в танцах на пилоне. 

Источник: Instagram ✓ Надежный источник
Татьяна ДВОРЯНЧИКОВА
новости партнеров

Постпред США объявила о "вторжении" России в Восточную Европу

Американский дипломат выступила с громким заявлением

Лавров "вытер пол" главой МИД Британии на переговорах в Москве - Magyar Hírlap

Венгерский журналист раскритиковал уровень знаний шефа дипломатии Соединенного Королевства

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей