Умер Борис Невзоров

Умер Борис Невзоров
Борис Невзоров. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Артиста не стало на 73 году жизни

Скончался Борис Невзоров. Об этом сообщили в Малом театре "Интерфаксу". 

Причиной смерти Народного артиста стал коронавирус.

"Борис Георгиевич скончался пару часов назад", – сказала директор театра Тамара Михайлова.

Ранее все постановки с Невзоровым в Малом были отменены из-за госпитализации артиста. Как долго он пробыл в больнице не уточняется.

Дата и место прощания с актером будут объявлены позднее.

Напомним, в 2020 году Борис Невзоров стал отцом в третий раз – дочку ему родила бухгалтер Елена Хрипунова. От двух предыдущих браков у артиста есть еще дочь и сын.

Источник: Интерфакс ✓ Надежный источник
Роман ИГНАТОВ
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