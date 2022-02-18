Артиста не стало на 73 году жизни

Скончался Борис Невзоров. Об этом сообщили в Малом театре "Интерфаксу".

Причиной смерти Народного артиста стал коронавирус.

"Борис Георгиевич скончался пару часов назад", – сказала директор театра Тамара Михайлова.



Ранее все постановки с Невзоровым в Малом были отменены из-за госпитализации артиста. Как долго он пробыл в больнице не уточняется.

Дата и место прощания с актером будут объявлены позднее.

Напомним, в 2020 году Борис Невзоров стал отцом в третий раз – дочку ему родила бухгалтер Елена Хрипунова. От двух предыдущих браков у артиста есть еще дочь и сын.