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Скончался Борис Невзоров. Об этом сообщили в Малом театре "Интерфаксу".
Причиной смерти Народного артиста стал коронавирус.
"Борис Георгиевич скончался пару часов назад", – сказала директор театра Тамара Михайлова.
Ранее все постановки с Невзоровым в Малом были отменены из-за госпитализации артиста. Как долго он пробыл в больнице не уточняется.
Дата и место прощания с актером будут объявлены позднее.
Напомним, в 2020 году Борис Невзоров стал отцом в третий раз – дочку ему родила бухгалтер Елена Хрипунова. От двух предыдущих браков у артиста есть еще дочь и сын.
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