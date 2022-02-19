"Богиня в золоте": олимпийская чемпионка похвасталась роскошным телом в мини-бикини

"Богиня в золоте": олимпийская чемпионка похвасталась роскошным телом в мини-бикини
Фото: Ангелина Мельникова, https://www.instagram.com/gelyamelnikova/
Олимпийская чемпионка проводит отпуск в Дубае

Российская гимнастка Ангелина Мельникова проводит отдых в ОАЭ и активно делится фотографиями с солнечного отпуска в своем Instagram. Девушка обладает прекрасной фигурой, поэтому на последних нескольких публикациях олимпийская чемпионка позирует на кадрах в откровенных купальниках. 

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Публикация от Ангелина Мельникова (@gelyamelnikova)

Последнее фото не стало исключением. Мельникова в открытом бежевом бикини, который демонстрирует идеальный пресс спортсменки, и соломенной шляпе стоит около пальмы, а на заднем плане можно увидеть элитные высотные здания. "Еще парочку и все", – подписала свой пост гимнастка, намекая, что еще порадует фанатов новыми кадрами. 

Поклонники моментально отреагировали на жаркие снимки. Публикация собрала более 37 тысяч лайков, а комментарии олимпийской чемпионке оставляют пользователи на разных языках со всех концов света. 

"Ангелина, а можно и еще", "Ты женщина моей мечты! Просто самая красивая женщина в мире", "Богиня в золоте", "Идеальная", "Геля, со всей любовью привет из Мексики"

Напомним, что Ангелина Мельникова является обладательницей множества наград по гимнастике. Девушка является четырехкратной чемпионкой Европы, чемпионкой мира в личном многоборье в 2021 году. На ее счету есть также и олимпийские медали. Так, она является олимпийской чемпионкой в командном первенстве за 2020 год, а в вольных упражнениях Ангелина Мельникова завоевала для нашей сборной бронзовую медаль. 

Источник: Instagram ✓ Надежный источник
Марина ДИАНОВА
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