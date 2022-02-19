Телеведущая сверкнула звездными прелестями

Бывшая участница скандальной телестройки "Дом – 2", известная телеведущая и блогер Виктория Боня любит радовать своих многочисленных фанатов откровенным контентом. Но на этот раз знаменитость серьезно удивила свою многомиллионную армию фанатов. Виктория не испугалась оголиться и в таком необычном виде покататься на лыжах в горах.



Вместо теплого лыжного костюма на любимице публики красуется яркое мини-бикини и легкая юбочка, которая задирается до ушей, когда Виктория с ветерком катится по склону.

Такое откровенное и захватывающее зрелище привело в восторг поклонников знаменитости. В комментариях к посту интернет-пользователи отмечают, что Боня находится в отличной форме и заряжает их своим позитивом через экраны гаджетов.

"Холодно смотреть", "Викуля! Ты огонь", "Я думаю все, кто там катался в это время, свернули шеи! Ты шикарная и катаешься очень красиво! Особенно в таком наряде! Огонь", "Кошмар, такой ветер, вот так воспаление легких подхватить недолго", " Как я Вас понимаю, Виктория. Купаюсь круглый год, делаю прорубь. Это ни с чем не сравнимый кайф, адреналин и всплеск позитивных эмоций", "Вика! Это запрещенные приемы", – пишут удивленные комментаторы.



Любопытно, что известный телеведущий Андрей Норкин убежден, что Виктория только имитирует роскошный образ жизни.