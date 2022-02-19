Певец "отловил" перед сценой волнующегося коллегу

Музыкальный исполнитель Леонид Агутин опубликовал на своей странице в социальных сетях момент из закулисья звезд российской сцены. Ухоженный певец снимает ролик в просторном холле, делясь вполне обычным рабочим моментом. Однако присутствует некая комичность: то и дело слоняется мимо него плотный мужчина в темной футболке.

Агутин отловил коллегу и развернул его лицом к публике – "прохожим" оказался небезызвестный Владимир Пресняков, который находился в "нервном" состоянии. А Агутина положение товарища, кажется, только забавляет.

Леонид признался, что буквально недавно он дал концерт в Турции и со смехом представил публике "молодого артиста", которого решил взять под свое крыло. Перспективный парень, который по неопытности волнуется. При это Леонид признался, что его коллега "перепил".

"Не обращайте внимания, обычно он нормальный. Ему еще выступать, это я уже отыграл. Он так волнуется, что… напился", – пояснил певец своим верным поклонникам.

В комментариях незамедлительно отреагировала супруга "начинающего артиста" Наталья Подольская – попросила Леонида передать Владимиру, что дома собирается отшлепать его за неподобающее поведение.



Поклонникам же такой душеный и смешной "рилз" пришелся по душе – порадовались и заявили, что в последнее время среди звезд никто так не радовал искренними и простыми шутками.

Ранее Леонид рассказал, как начал ухаживать за своей супругой Анжеликой Варум – перепробовал все на свете, чтобы как следует подбить клинья к начинающей певице. На тот момент девушка состояла в отношениях с другим, но Леонида это не смутило. Он влюбился в чужую даму, но его, человека с горящим сердцем, это не остановило – решил во что бы то ни стало добиться Варум.