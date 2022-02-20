У 95-летнего монарха легкие симптомы

Королева Великобритании Елизавета II подхватила коронавирусную инфекцию, сообщают британские медиа, ссылаясь на Букингемский дворец. По ряду данных, симптоматика у 95-летнего монарха похожа на легкие проявления, свойственные простудным заболеваниям.

В Лондоне сообщили, что королева продолжит и в дальнейшем выполнять свои обязанности после выявления коронавирусной инфекции.

Согласно приведенным данным, королева заболела через некоторое время после прямого контакта со старшим сыном, принцем Чарльзом, который, как известно, также получил положительный тест на COVID-19.

Несколько дней назад королева пожаловалась, что ей трудно передвигаться – это случилось уже после официальных встреч с личным присутствием. В ходе официального приема двух старших офицеров Королевского флота она уже стояла с тростью в руке и уточнила, что шаги отдаются болью в области левой ступни. В Букингемском дворце отказались в тот момент давать какие-либо комментарии.

Помощники британского монарха утверждают, что положительный тест выявлен и у супруги Чарльза Камиллы, герцогини Корнуольской. Пара находится на самоизоляции.

"Букингемский дворец не сообщил, сдавала ли королева, которая в этом месяце отметила 70-летие на престоле, какие-либо тесты на коронавирус. Во вторник она провела две виртуальные аудиенции из Виндзора, встретившись по видеосвязи с недавно назначенными послами из Эстонии и Испании", – сообщает France24.

А в начале февраля монарх устроила прием для местных жителей в своем поместье в Сандрингемском дворце на востоке Англии – это было самое крупное публичное мероприятие Елизаветы после необъяснимых проблем со здоровьем, которые возникли осенью 2021 года – тогда королева провела целую ночь в больнице.