На известного композитора напали в собственном доме

Страшные новости из Петербурга публикуют СМИ. На известного композитора Александра Колкера напали в лифте собственного дома. Неизвестный пытался задушить мужчину. А затем несколько раз ударил его ножом.

88-летний композитор чудом остался в живых. Он лично заявил о нападении в полицию. От помощи медиков Колкер отказался.

Нападавшему удалось сбежать. Оружие он бросил в подъезде. В каком состоянии композитор сейчас, не сообщается.

Колкер был автором хитов Иосифа Кобзона, он написал музыку к знаменитой песне "Стоят девчонки".