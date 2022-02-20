Курс рубля
- США устроят в марте "сюрприз" для рубля – эксперт
- Доллар рухнул после заявления Минобороны России
- Без наценок и переплат: эксперт назвал самый выгодный способ покупки валюты
836 новости
Страшные новости из Петербурга публикуют СМИ. На известного композитора Александра Колкера напали в лифте собственного дома. Неизвестный пытался задушить мужчину. А затем несколько раз ударил его ножом.
88-летний композитор чудом остался в живых. Он лично заявил о нападении в полицию. От помощи медиков Колкер отказался.
Нападавшему удалось сбежать. Оружие он бросил в подъезде. В каком состоянии композитор сейчас, не сообщается.
Колкер был автором хитов Иосифа Кобзона, он написал музыку к знаменитой песне "Стоят девчонки".
Из уст первого лица США прозвучало скандальное заявление
Инцидент произошел в километре от границы с Украиной