Автора хитов Кобзона искромсали ножом в лифте - СМИ

Автора хитов Кобзона искромсали ножом в лифте - СМИ
Фото: pixabay.com
На известного композитора напали в собственном доме

Страшные новости из Петербурга публикуют СМИ. На известного композитора Александра Колкера напали в лифте собственного дома. Неизвестный пытался задушить мужчину. А затем несколько раз ударил его ножом.

88-летний композитор чудом остался в живых. Он лично заявил о нападении в полицию. От помощи медиков Колкер отказался.

Нападавшему удалось сбежать. Оружие он бросил в подъезде. В каком состоянии композитор сейчас, не сообщается. 

Колкер был автором хитов Иосифа Кобзона, он написал музыку к знаменитой песне "Стоят девчонки".

Источник: Mash ✓ Надежный источник
Кристина ЧЕРНИКОВА
новости партнеров
По теме

Байден "официально" объявил о вторжении России на Украину и обозначил срок

Из уст первого лица США прозвучало скандальное заявление

На территории Ростовской области взорвался снаряд - СМИ

Инцидент произошел в километре от границы с Украиной

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей