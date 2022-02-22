Настроение юмористов упало ниже плинтуса, однако пришлось продолжать выступление

Член популярного коллектива "Борцы – Северный десант" Юсиф Юсифов, выступающий в "Клубе веселых и находчивых", поведал о неприятном инциденте, в который угодил со своей командой на одном из новогодних корпоративов.

В ходе интервью с Андреем Пределиным юморист вспомнил, что несколько лет назад выступал перед зрителями вместе со своим "Десантом" на корпоративе. Игрок КВН в тот момент находился на сцене с остальными коллегами. И тут неожиданно их оскорбил присутствовавший зритель.

"В какой-то момент я услышал с правой стороны выкрик. Не собираюсь его сейчас повторять. И человек начал устраивать рознь межнационального характера", – вспомнил юморист.

Но на оскорблениях не закончилось: буйный гость швырнул в участников пиалу с горчицей. Посуда ни в кого, к счастью, не попала, однако горчица забрызгала стильных парней со сцены. Зачинщика вывели сотрудники охранного предприятия, а команде осталось выступать, несмотря на испорченный номер.

"Настроение оказалось просто хуже некуда. После этого решил, что в жизни больше не стану выступать ни в корпоративах, ни в ресторанах со свадьбами", – поделился Юсиф эмоциями.

А не так давно Александр Мясников из "Уральских пельменей" рассказал, как непросто было выбить свой номер и отстоять заготовленную программу перед организаторами "Клуба веселых и находчивых" – юморист признался, что в КВН установлена жесткая цензура, которой занимается лично Масляков. По словам шоумена, глава КВН может даже единолично убрать практически все выступление. Однажды так и произошло: пришлось сидеть ночью и придумать другую программу.