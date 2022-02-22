Закидали едой: знаменитый КВНщик рассказал о скандале на выступлении

Закидали едой: знаменитый КВНщик рассказал о скандале на выступлении
Фото: instagram.com / talishok89
Настроение юмористов упало ниже плинтуса, однако пришлось продолжать выступление

Член популярного коллектива "Борцы – Северный десант" Юсиф Юсифов, выступающий в "Клубе веселых и находчивых", поведал о неприятном инциденте, в который угодил со своей командой на одном из новогодних корпоративов.

В ходе интервью с Андреем Пределиным юморист вспомнил, что несколько лет назад выступал перед зрителями вместе со своим "Десантом" на корпоративе. Игрок КВН в тот момент находился на сцене с остальными коллегами. И тут неожиданно их оскорбил присутствовавший зритель.

"В какой-то момент я услышал с правой стороны выкрик. Не собираюсь его сейчас повторять. И человек начал устраивать рознь межнационального характера", – вспомнил юморист.

Но на оскорблениях не закончилось: буйный гость швырнул в участников пиалу с горчицей. Посуда ни в кого, к счастью, не попала, однако горчица забрызгала стильных парней со сцены. Зачинщика вывели сотрудники охранного предприятия, а команде осталось выступать, несмотря на испорченный номер.

"Настроение оказалось просто хуже некуда. После этого решил, что в жизни больше не стану выступать ни в корпоративах, ни в ресторанах со свадьбами",  – поделился Юсиф эмоциями.

А не так давно Александр Мясников из "Уральских пельменей" рассказал, как непросто было выбить свой номер и отстоять заготовленную программу перед организаторами "Клуба веселых и находчивых" – юморист признался, что в КВН установлена жесткая цензура, которой занимается лично Масляков. По словам шоумена, глава КВН может даже единолично убрать практически все выступление. Однажды так и произошло: пришлось сидеть ночью и придумать другую программу.

Источник: YouTube ✓ Надежный источник
Игорь ЛУКЬЯНОВ
новости партнеров

После призывов США к Зеленскому покинуть Киев из Борисполя вылетел загадочный самолет

Судно направляется в западную Европу

На территории Ростовской области взорвался снаряд - СМИ

Инцидент произошел в километре от границы с Украиной

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей