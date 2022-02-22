Актер объявил войну действующему художественному руководителю театра

Некоторые сотрудники и зрители театра имени Моссовета уверены, что культурное учреждение настигла беда. С приходом нового худрука Евгения Марчелли из театра стали увольняться знаменитые актеры, задействованные в ключевых постановках.

Александр Домогаров также заявил, что больше не хочет мириться с тем, что происходит на сцене, которая стала для него родной за почти 30 лет работы. Артист объявил войну действующему руководству учреждения и честно преподносит события, происходящие в театре.

Домогаров заявил, что Марчелли кардинально меняет политику театра, снимает из репертуара старые постановки, в труппу набирает своих родственников. По словам актера, отказываясь от всего старого, художественный руководитель не предоставляет ничего нового взамен.

Возмущенные артисты не могут добиться конструктивного диалога с Марчелли, он выслушивает претензии, но не ищет пути их устранения.

Сейчас на сцене театра происходят странные изменения, которые непонятны ни актерам, ни зрителям. Так, в театре имени Моссовета представили три новых спектакля. Домогаров заявил, что ему не понравилась ни одна из постановок, несмотря на участие в них талантливых коллег.

Актер был возмущен, что актриса Екатерина Гусева в одном из спектаклей онанирует с маской. Он не понимает, зачем героиня пьесы "Жестокие игры" Нелли во время знакомства с Терентием держит между ног куклу, проталкивая ее в промежность.

"Я уже не слушаю текст, а смотрю на это и думаю про себя: "Режиссер-постановщик, ты болен?", – возмутился Александр Юрьевич.

Домогаров считает неправильным, что Марчелли дает роли в спектаклях своим жене и дочери. Артист поклялся, что никогда бы не позволил себе такого, даже если бы его родственники были очень талантливы.

Актер подчеркнул, что намерен отомстить Марчелли за то, что тот "предал театр имени Моссовета". Он заявил, что сделает все, чтобы худрука сняли с должности.

Об уходе Домогарова из театра Моссовета стало известно еще осенью. Причиной увольнения послужили разногласия с новым художественным руководителем учреждения. Актер выказывал свое недовольство появлением на сцене обнаженных артистов, а также других перформансов. Домогаров считает, что Марчелли развалил некогда сплоченный коллектив.