Звезда показала идеальную фигуру спустя несколько месяцев после рождения ребенка

Бывшая солистка группы "Серебро" и новоиспеченная мама Ольга Серябкина поделилась новым горячим фото. На своей странице в Instagram певица опубликовала кадр со светского мероприятия. Для появления на публике артистка решила выбрать пикантный образ.



Она надела длинное трикотажное платье черного цвета, которое полностью облегает фигуру звезды. Перчинку образу добавляют вырезы, оголяющие ноги, а также глубокое декольте с дополнительным вырезом на животе. Такое платье не предполагает наличия нижнего белья. Ольга дополнила образ блестящими серьгами-гвоздиками и макияжем в нюдовых оттенках.

Пользователи сети оценили сексуальный наряд кумира.

"Оль, ты в Париж собралась?", "Один взгляд чего стоит", "Выглядишь потрясающе", "Наповал!", "Вы женственная, красивая, молодая женщина мама и жена!" – отмечают восторженные фолловеры.

Один из комментаторов подчеркнул, что звезде удалось быстро вернуться в форму после рождения ребенка, и беременность совсем не сказалась на ее внешности.

В ноябре 2021 года 36-летняя Ольга Серябкина и ее супруг Георгий Начкебия стали родителями в первый раз. Знаменитость назвала сына Лукой.

О том, какие знаменитости стали мамами в прошлом году, можно узнать тут.