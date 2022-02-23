Диагноз наследнику композитора поставили еще в три года

Наследница известного музыкального продюсера Константина Меладзе Лия родилась в браке композитора с Яной Сумм. У дочери песенника есть еще одна сестра и брат Валера, страдающий аутизмом.

Мальчик появился на свет в 2004 году. Родители даже не думали, что с ребенком будет что-то не так. Валера, как и все дети, играл, веселился и капризничал. Но вдруг в трехлетнем возрасте произошел регресс. Ребенок внезапно начал невнятно говорить и лишился способностей к элементарным вещам.

Отец стал ходить по лучшим докторам, которых только знал. Диагноз неутешительный – аутизм. Жена Яна оказалась в шоке: у сына перечеркнута вся жизнь, ведь такое заболевание неизлечимо.

С тех самых пор Яна постоянно с сыном, которому отдает все свободное время. Дочки тоже всегда рядом – готовы поддержать брата в любой момент. Временами, признается Лия, это и настоящее счастье, и горе.

"Мы его все любим. Хороший и любвеобильный мальчик. Очень повезло, что можно нанять няню и открыть специальный центр, где Валерка бы мог учиться", – рассказала девушка.

Лия не желает винить папу за то, что тот не находится рядом с семьей – уверена, что отца лучше не найти. Константин заботится о дочках и сыне и делает все ради того, чтобы те были обеспечены и счастливы. Беда лишь в том, что у многих пар, которые могут столкнуться с подобным, опускаются руки. Мужчины не выдерживают давление и в один прекрасный момент решают уйти из дома.

Ощутившие подобные чувства родители, уверена Лия, чувствуют страх, беспомощность и стыд. А когда у больного ребенка появляется успех, просыпается чувство надежды – оно и становится смыслом всех дальнейших усилий.

Недавно в семье прокомментировали слухи о возможном переезде Константина в Россию.