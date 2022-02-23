Дочь Меладзе выдала правду о страшном заболевании брата

Дочь Меладзе выдала правду о страшном заболевании брата
Константин Меладзе. Фото: Alexander Keltik/www.globallookpress.com
Диагноз наследнику композитора поставили еще в три года

Наследница известного музыкального продюсера Константина Меладзе Лия родилась в браке композитора с Яной Сумм. У дочери песенника есть еще одна сестра и брат Валера, страдающий аутизмом.

Мальчик появился на свет в 2004 году. Родители даже не думали, что с ребенком будет что-то не так. Валера, как и все дети, играл, веселился и капризничал. Но вдруг в трехлетнем возрасте произошел регресс. Ребенок внезапно начал невнятно говорить и лишился способностей к элементарным вещам.

Отец стал ходить по лучшим докторам, которых только знал. Диагноз неутешительный – аутизм. Жена Яна оказалась в шоке: у сына перечеркнута вся жизнь, ведь такое заболевание неизлечимо. 

С тех самых пор Яна постоянно с сыном, которому отдает все свободное время. Дочки тоже всегда рядом – готовы поддержать брата в любой момент. Временами, признается Лия, это и настоящее счастье, и горе.

"Мы его все любим. Хороший и любвеобильный мальчик. Очень повезло, что можно нанять няню и открыть специальный центр, где Валерка бы мог учиться", – рассказала девушка.

Лия не желает винить папу за то, что тот не находится рядом с семьей – уверена, что отца лучше не найти. Константин заботится о дочках и сыне и делает все ради того, чтобы те были обеспечены и счастливы. Беда лишь в том, что у многих пар, которые могут столкнуться с подобным, опускаются руки. Мужчины не выдерживают давление и в один прекрасный момент решают уйти из дома.

Ощутившие подобные чувства родители, уверена Лия, чувствуют страх, беспомощность и стыд. А когда у больного ребенка появляется успех, просыпается чувство надежды – оно и становится смыслом всех дальнейших усилий.

Недавно в семье прокомментировали слухи о возможном переезде Константина в Россию.

Источник: YouTube ✓ Надежный источник
Игорь ЛУКЬЯНОВ
новости партнеров

В Европарламенте назвали следующую цель России после Донбасса

Борреля призвали наказать российские власти

Нож в спину России: Германия заявила об остановке "Северного потока - 2"

Европа продолжает закручивать гайки

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей