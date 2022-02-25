"Невнятное, безумное": Башарова с треском выгнали из театра

"Невнятное, безумное": Башарова с треском выгнали из театра
Марат Башаров. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Худрук учреждения объяснил, почему актера пришлось уволить

Художественный руководитель театра "Школа современной пьесы" Иосиф Райхельгауз поделился своим мнением об увольнении Марата Башарова. Он заявил, что актер сорвал зарубежные гастроли. 

Режиссер подчеркнул, что сотрудничество с Башаровым было решено прекратить из-за грубых нарушений артистом трудовой дисциплины. Актер не захотел лететь с труппой на выступление на Кипр. 

По словам худрука, на ситуацию с увольнением никак не повлияла гражданская позиция Башарова и то, что он опубликовал совместное фото с Владимиром Путиным, под которым выразил благодарность лидеру страны. 

"У него запой, он что-то там такое комментирует, невнятное, безумное. Вот все, что можно на это сказать", – заявил Иосиф Райхельгауз в беседе с изданием "Царьград". 

Ранее стало известно, что Театр ШСП снял Башарова с постановки "Город", где тот исполнял главную роль. 

В учреждении сообщали, что артист не вылетел в назначенное время из Москвы, а также игнорировал звонки. Театр принял решение заменить Башарова актером Вадимом Колгановым.

После этого Райхельгауз написал письмо организаторам фестиваля, в котором назвал причины перемен в актерском составе и сообщил о прекращении сотрудничества с Башаровым.

Спектакль "Город" вернули на сцену в мае 2021 года. 

Источник: Царьград ✓ Надежный источник
Татьяна ДВОРЯНЧИКОВА
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