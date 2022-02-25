Накинувшая пиджак на голое тело Михалкова произвела фурор в Сети

Накинувшая пиджак на голое тело Михалкова произвела фурор в Сети
Юлия Михалкова. Фото: Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com
Актриса подразнила подписчиков пикантным снимком

Актриса и телеведущая, звезда юмористического шоу "Уральские пельмени" Юлия Михалкова показала горячий снимок в жакете на голое тело.

Для фотосессии звезда выбрала свободный брючный костюм. Она решила не добавлять к наряду аксессуары и даже обувь. Сияющий макияж и укладка крупными волнами дополнили естественный образ звезды. На черно-белом снимке Юлия держится за лацканы пиджака и загадочно смотрит в сторону. 

Подписчики артистки восхищены ее новым снимком. 

"Классный стиль, Юля!", "Юлечка, вы красотулечка!", "И красивая, и очень умная", "Какая же у тебя грудь", – пишут они под публикацией. 

Свой пост артистка посвятила общественно-политической обстановке последних дней. Она обвинила в лицемерии коллег, выступающих с заявлениями против признания независимости ЛДНР.  Михалкова напомнила, что знаменитости должны показывать достоинство и силу, преумножать веру в справедливость, а не сеять панику в сердца граждан. 

Это не первый раз, когда Юлия публикует смелое фото. В конце января звезда поделилась снимком в блестящем корсете с откровенным декольте. 

Источник: Instagram ✓ Надежный источник
Татьяна ДВОРЯНЧИКОВА
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