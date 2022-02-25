Актриса подразнила подписчиков пикантным снимком

Актриса и телеведущая, звезда юмористического шоу "Уральские пельмени" Юлия Михалкова показала горячий снимок в жакете на голое тело.

Для фотосессии звезда выбрала свободный брючный костюм. Она решила не добавлять к наряду аксессуары и даже обувь. Сияющий макияж и укладка крупными волнами дополнили естественный образ звезды. На черно-белом снимке Юлия держится за лацканы пиджака и загадочно смотрит в сторону.

Подписчики артистки восхищены ее новым снимком.

"Классный стиль, Юля!", "Юлечка, вы красотулечка!", "И красивая, и очень умная", "Какая же у тебя грудь", – пишут они под публикацией.

Свой пост артистка посвятила общественно-политической обстановке последних дней. Она обвинила в лицемерии коллег, выступающих с заявлениями против признания независимости ЛДНР. Михалкова напомнила, что знаменитости должны показывать достоинство и силу, преумножать веру в справедливость, а не сеять панику в сердца граждан.

Это не первый раз, когда Юлия публикует смелое фото. В конце января звезда поделилась снимком в блестящем корсете с откровенным декольте.