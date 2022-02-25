Коуча раскритиковали в социальных сетях

На сегодняшний день инфобизнес переполнен курсами по привлечению денег, повышению женской энергии и исполнению заветных желаний. Недавно блогер и коуч Елена Блиновская удивила подписчиков своим новым тренниногом. Она решила наладить мир во всем мире с помощью подсознания.



Автор "марафона желаний" Елена Блиновская решила не терять времени и найти способ повысить доходы, воспользовавшись политической обстановкой в мире.

В сторис на своей странице в Instagram она регулярно отвечает на вопросы подписчиц. Многие попросили Блиновскию рассказать о том, как они могут повлиять на разрешение конфликта России и Украины. Инста-коуч отметила, что в этом вопросе есть подводные камни, так как каждый человек может загадывать желание только за себя.

Пользователи Сети были удивлены, когда узнали, что в тот же день, когда началась военная спецоперация на Донбассе, бизнесвумен открыла продажи нового марафона с ироничным названием "Дружба". Блиновская подчеркнула, что новый тренинг не имеет отношения к политическим событиям последних дней. Она посвятила его развитию личности и отношений. Доступ к этому курсу стоит около 15 тысяч рублей.





Некоторые фолловеры не оценили душевный порыв знаменитости и сочли марафон кощунственным. Блиновскую обвинили в попытке раскрутиться на тяжелой политической обстановке. Подписчики уверены, что Елена пытается нажиться на переживаниях людей.

"Какой мир и покой в душе? Да я комок нервов.", "Даешь новый марафон...ща, Вам состряпает спасительница всея мира!", "К сожалению это обман", "Вы думаете, если сделать пост в поддержку или сторис, и типа вы свой долг исполнили, ради того, чтоб не потерять подписчиков, то это не так", – негодует публика.

Многие последовательницы блогера поддержали ее новый проект и поблагодарили Елену за желание подарить людям поддержку и помочь разобраться со своими чувствами.

Ранее Елена Блиновская рассказала о неприемлемом поведении Ксении Собчак в ходе интервью.