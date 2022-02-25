Известная блогерша решила заработать на "примирении" Украины и России

Известная блогерша решила заработать на "примирении" Украины и России
Елена Блиновская. Фото: Vadim Tarakanov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Коуча раскритиковали в социальных сетях

На сегодняшний день инфобизнес переполнен курсами по привлечению денег, повышению женской энергии и исполнению заветных желаний. Недавно блогер и коуч Елена Блиновская удивила подписчиков своим новым тренниногом. Она решила наладить мир во всем мире с помощью подсознания. 

Автор "марафона желаний" Елена Блиновская решила не терять времени и найти способ повысить доходы, воспользовавшись политической обстановкой в мире. 

В сторис на своей странице в Instagram она регулярно отвечает на вопросы подписчиц. Многие попросили Блиновскию рассказать о том, как они могут повлиять на разрешение конфликта России и Украины. Инста-коуч отметила, что в этом вопросе есть подводные камни, так как каждый человек может загадывать желание только за себя. 

Пользователи Сети были удивлены, когда узнали, что в тот же день, когда началась военная спецоперация на Донбассе, бизнесвумен открыла продажи нового марафона с ироничным названием "Дружба". Блиновская подчеркнула, что новый тренинг не имеет отношения к политическим событиям последних дней. Она посвятила его развитию личности и отношений. Доступ к этому курсу стоит около 15 тысяч рублей.


Некоторые фолловеры не оценили душевный порыв знаменитости и сочли марафон кощунственным. Блиновскую обвинили в попытке раскрутиться на тяжелой политической обстановке. Подписчики уверены, что Елена пытается нажиться на переживаниях людей. 

"Какой мир и покой в душе? Да я комок нервов.", "Даешь новый марафон...ща, Вам состряпает спасительница всея мира!", "К сожалению это обман", "Вы думаете, если сделать пост в поддержку или сторис, и типа вы свой долг исполнили, ради того, чтоб не потерять подписчиков, то это не так", – негодует публика. 

Многие последовательницы блогера поддержали ее новый проект и поблагодарили Елену за желание подарить людям поддержку и помочь разобраться со своими чувствами. 

Ранее Елена Блиновская рассказала о неприемлемом поведении Ксении Собчак в ходе интервью.

Источник: Instagram ✓ Надежный источник
Татьяна ДВОРЯНЧИКОВА
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