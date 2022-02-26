Чтобы навсегда закрылась: Дробыш проклял собственную программу

Чтобы навсегда закрылась: Дробыш проклял собственную программу
Виктор Дробыш. Фото: Anatoly Lomokhov/www.globallookpress.com
Продюсер высказался о несовершенстве мира

Известный российский композитор, музыкальный продюсер Виктор Дробыш поделился глубокими переживаниями, высказавшись про музыкальное шоу "Ты супер!" – детей, которые остались без попечения родителей. Программа навевает мысли о прекрасном, но без слез смотреть ее трудно.

Идея программы "Ты супер!" – открыть дорогу талантам среди детей, которых обошла жизнь стороной из-за отсутствия родителей. Иногда дети поют так, что это трогает всю душу. Дробыш, как и все остальные, не смог сдержать слез от нахлынувших эмоций.

Продюсер заявил, что подобных сложностей не испытывал в жизни никогда. Речь идет о проекте, который стал одним из самых главных в его жизни. Обычно заставить Дробыша плакать не так просто. Но он вставал с кресла, выходил и лил слезы, не стесняясь ни одной камеры.

"К огромному сожалению, понимаю, что у этой программы есть будущее", – признался продюсер журналистам.

Увы, указал Виктор, среди талантов множество тех, кто растет без родителей. И мальчиков, и девочек. А потому проект и дальше будет существовать. Дробышу хотелось бы видеть жизнь, где ни один ребенок не знал, что такое безотцовщина или отсутствие матери. Но это дело растянется не на сезон одного шоу, а на бесконечность – потому что мир несправедлив.

Ранее Дробыш рассказал, что стало причиной давней ссоры с королем российской поп-эстрады Филиппом Киркоровым. Оказалось, вся история началась с давнего ролика четырнадцатилетней давности, где продюсер грубо высказывается о коллеге. Затем принес тому извинения – но Филипп не простил.

Источник: НТВ ✓ Надежный источник
Игорь ЛУКЬЯНОВ
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