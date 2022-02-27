Звезда отпустила ситуацию и смирилась с тем, что стареет

Татьяне Догилевой на днях стукнуло 65 лет. Однако звезда (в отличие от многих коллег) решила смириться с наступающей старостью – такая у нее теперь философия, которой актриса следует уже довольно долго. Не видят зрители былого кокетства и "набивания цены" себе любимой. Впрочем, среди актерского бомонда такой пример можно считать чуть ли не исключением – знаменитость считает себя "сбитым летчиком" и не пытается удержаться за былую славу, как за соломинку.

Татьяна не скрывает ни от себя, ни от остальных, что поправилась, постарела и вообще изменилась внешне. Перестала "биться за молодость" и приняла такой закон мира – красота не вечна, и с этим ничего не поделать.

Как знаменитость выглядела раньше.

С годами Татьяна сильно изменилась.

Однако Догилева очень уважает тех, кто пытается бороться с возрастом, сидит на диете, ведет активный образ жизни и занимается спортом.

"Я перестала биться за молодость. Смотрю много сериалов и не склонна к общению. К компаниям и тусовкам. Я выбрала закрытый образ жизни. Только тебе одной даю интервью. Мы – старые приятельницы", – говорит звезда Марине Райкиной, которая взяла у нее интервью.

Отмотать лет тридцать назад – звезда бы согласилась лететь в космос на съемки вместо Юлии Пересильд. По молодости Догилева всегда была авантюристкой. Правда, после дочки решила остепениться и немного сбавила обороты – появилась некая осторожность.

А недавно Татьяна назвала причину, которая заставила ее покинуть театр имени Ермоловой – актрису не спас даже факт того, что Олег Меньшиков являлся крестным отцом ее дочки. Звезда призналась, что ее однажды просто выбросили, как Васю на мороз: в один прекрасный день сообщили, что больше она никому не нужна.