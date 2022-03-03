Звезда отечественных сериалов вовсе не стесняется возраста

Звездная актриса Людмила Артемьева опубликовала для поклонников целую подборку фото без фильтров – не стала снесняться и выложила себя в натуральном облике.

59-летняя знаменитость всегда радует свою многомиллионную группу подписчиков новыми фотоподборками, под которыми срывает восторженные возгласы. В микроблоге звезды "Сватов" и рабочие моменты, и фотографии из личной жизни, и семейные кадры.

И вот буквально недавно на странице Людмилы появилась свежая публикация – артистка оказалась совсем без косметики и не стала утруждать себя применением какого-то набора популярных фотоэффектов. Да и лицо было сфотографировано с довольно близкого расстояния – внешность была крайне подробно раскрыта.

Артемьева под фото призвала всех подписчиков не заниматься информационным противостоянием и не разжигать межнациональную рознь. Напротив, считает кинозвезда, в такое время крайне важно объединиться.

"Умница!!!", "Мудро", "Вы просто лучше всех", "Ну очень красивая", "А без косметики даже моложе смотритесь", – пишут в ленте комментариев верные поклонники.

Ранее Артемьева пожаловалась на неизвестных мошенников, от которых пострадала. Как-то звезда оказалась в крайне неприятной ситуации: некто решил создать от ее имени аккаунт в Instagram, а администраторы пометили страницу как официальную. На просьбу самой актрисы разобраться в ситуации никак не отреагировали. Злоумышленники еще и собирали деньги от лица Людмилы, рекламируя пользователям сомнительного качества продукцию.