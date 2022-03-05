Актер признался, что у него возникли проблемы с перелетом

Звездный артист Александр Домогаров не так давно вышел на связь с фанатами, признавшись, что оказался в весьма непростой ситуации. Артист заявил, что прекрасно бы мог оставить все как есть и дальше продолжать жить на Кипре, однако придется выйти из зоны комфорта в столь ответственное для россиян время.

Актер признался, что не знает, как теперь возвращаться домой. Но постарается успеть к гастролям, которые не отменял – все запланированные спектакли, заявил он, состоятся.

В опубликованном ролике Александр опровергает непонятно откуда взявшиеся сплетни. Дело в том, что не так давно пошли слухи о его внезапном увольнении из Театра имени Моссовета. После 27 лет работы актер покинул уже родной дом – оказалось, что из театра его вынудили уволиться. Домогаров считает, что был для руководства как "кость", поэтому ушел раньше срока.

Осталось только одно – подписать все необходимые документы, чтобы уже окончательно порвать с театром. Планировал Александр все сделать 10 числа. Однако сейчас не знает, как ему возвращаться домой.

В конце обращения мужчина заверил поклонников, что долгожданный "Ричард III" состоится – все остается в силе.

Сейчас Домогаров занимается ремонтом своего дома на Кипре - признался, что со скрипом в душе готов бросить любимое дело, но вернуться на Родину, как того требует ситуация.

А недавно еще не до конца уволенный из Театра имени Моссовета артист признался, что на увольнение из учреждения, которому он посвятил практически тридцать лет, вынудила труппа – после смены руководства в театре возникли проблемы на межличностном уровне.