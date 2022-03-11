Артистка заявила, что тот случай стал переломным моментом в отношениях с коллегой

Звезда российского кино Мария Аронова рассказала, как однажды сильно рассорилась с Владимиром Этушем из-за сына Владислава. Привела наследника на театральный спектакль "Дядюшкин сон", где все и завертелось.

50-летняя знаменитость считает, что все, что происходило в ее жизни – к лучшему. А попотеть в свои годы ей пришлось знатно: нужно было успевать и выступать на сцене, и воспитывать ребенка. Брала Владика на репетиции. Однажды оказалось так, что сына было не к кому пристроить на день. А потому Мария повела ребенка на работу.

Режиссер Владимир Иванов решил, что Владику нужно сидеть в оркестровой яме. И тут выступает на сцене Владимир Этуш с громоздким монологом. В один момент актер забыл текст и стал срываться на ребенка: закричал, что Владик ему мешает.

Мама была наготове: схватила на инстинкте кричащего актера за рукав и потребовала, чтобы тот прекратил так говорить с ее ребенком. От страха сын описался. Взбешенная мама забрала Владика, покинула сцену и ушла в гримерку.

Через некоторое время туда ворвался разгневанный режиссер: мол, как та посмела так разговаривать с таким человеком. Но Аронова решила ответить тем же. Хотя в итоге согласилась принести извинения Этушу. И вот Мария проходит в волнениях через всю сцену, чувствуя подступивший к горлу ком, стучится в гримерку.

"Он повернул ко мне голову с орлиным страшным взглядом. Ничего лучше не нашла, как сказать, что больше я его не боюсь. Когда сделала шаг от гримерки, слышу, как он хохочет", – вспомнила звезда.

С того момента наступил перелом в отношениях – почувствовала, что перестала быть для актера просто бывшей студенткой. В общем, смогла выбиться в равные люди.

А недавно Аронова вступилась за оскандалившуюся в МХАТ Ольгу Бузову.

