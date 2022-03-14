За такую выходку звезде грозит тюрьма

Светская львица Анастасия Волочкова устроила перепалку с сотрудниками правоохранительных органов. Теперь бывшей балерине грозит уголовное дело – ситуация дошла до Следственного комитета.

Пару недель назад Настя громко оскандалилась в очередной раз, однако дело приняло серьезный оборот: звезда оскорбила сотрудников полиции в столичном аэропорту, куда вернулась после отдыха на мальдивском солнце. Сначала Волочкова устроила перепалку с борпроводниками, отказываясь надеть маску. Те вызвали полицию, которых она оскорбила непечатным словом.

На этом Настя не остановилась: звезда стала спорить с одной из сотрудниц и заявлять, что в свои годы она выглядит куда лучше, чем та. А в качестве доказательства оголила свой бюст.

Сотрудникам поведение Волочковой пришлось не по душе, и они обратились в Следственный комитет. Как отмечает источник, бывшая прима Большого может стать фигуранткой уголовного дела из-за оскорбления правоохранителей. Ситуация для светской львицы осложняется матом в отношении полицейских, а также художественной акцией – от презрения она решила показать сотрудникам свою грудь. Подобные выходки могут расцениваться в качестве отягчающих обстоятельств.

До этого сообщалось, что "Аэрофлот" собирается внести балерину в черный список, что означает запрет на пользование рейсами авиакомпании. Несмотря на массу критики, в социальных сетях многие поддержали Настю и даже раскритиковали бортпроводника, который, на взгляд комментаторов, был несправедливо беспринципен к звезде.