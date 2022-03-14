Два отягчающих обстоятельства: Волочкова показала обнаженный бюст полицейским - видео

Два отягчающих обстоятельства: Волочкова показала обнаженный бюст полицейским - видео
Анастасия Волочкова. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
За такую выходку звезде грозит тюрьма

Светская львица Анастасия Волочкова устроила перепалку с сотрудниками правоохранительных органов. Теперь бывшей балерине грозит уголовное дело – ситуация дошла до Следственного комитета.

Пару недель назад Настя громко оскандалилась в очередной раз, однако дело приняло серьезный оборот: звезда оскорбила сотрудников полиции в столичном аэропорту, куда вернулась после отдыха на мальдивском солнце. Сначала Волочкова устроила перепалку с борпроводниками, отказываясь надеть маску. Те вызвали полицию, которых она оскорбила непечатным словом.

На этом Настя не остановилась: звезда стала спорить с одной из сотрудниц и заявлять, что в свои годы она выглядит куда лучше, чем та. А в качестве доказательства оголила свой бюст.

Сотрудникам поведение Волочковой пришлось не по душе, и они обратились в Следственный комитет. Как отмечает источник, бывшая прима Большого может стать фигуранткой уголовного дела из-за оскорбления правоохранителей. Ситуация для светской львицы осложняется матом в отношении полицейских, а также художественной акцией – от презрения она решила показать сотрудникам свою грудь. Подобные выходки могут расцениваться в качестве отягчающих обстоятельств.

До этого сообщалось, что "Аэрофлот" собирается внести балерину в черный список, что означает запрет на пользование рейсами авиакомпании. Несмотря на массу критики, в социальных сетях многие поддержали Настю и даже раскритиковали бортпроводника, который, на взгляд комментаторов, был несправедливо беспринципен к звезде.

Источник: Baza ✓ Надежный источник
Игорь ЛУКЬЯНОВ
новости партнеров
По теме

МИД России обозначил главное условие урегулирования ситуации на Украине

РФ не видит оснований для размещения миротворцев ООН

"Не должна прогибаться": Россия отказалась менять курс из-за давления Запада

Москва не собирается выпрашивать отмену санкций

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей