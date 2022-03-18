Артист считает, что ему пора "свалить по-тихому"

Популярный французский актер Ален Делон заявил, что готов уже отправиться в мир иной – артист считает, что у каждой личности есть внутренний моральный выбор, включая момент смерти. Сейчас секс-символ XX столетия в Европе готов попрощаться с белым светом и просит, чтобы ему сделали эвтаназию.

86-летний актер успел отыграть несколько десятков ролей за свою долгую и солидную профессиональную карьеру. Делону удавались как положительные роли, так и образы явных антагонистов. Но сейчас артист думает совершенно о другом. Знаменитость уверяет, что организм у него уже окончательно изношен и заниматься любимой работой не позволяет. Делон все чаще жалуется на собственное здоровье и задумается об уходе из жизни.

Сам артист, как оказалось, заявлял о готовности к проведению эвтаназии. Сейчас он проживает в Швейцарии – стране, где такая процедура вполне допускается нормами законлдательства. Ален философски рассудил, что в какой-то момент человек с годами начинает уставать от постоянных "поездок" в больницы и уколов – мол, у всякого есть "право свалить по-тихому".

Ален уже урегулировал все вопросы, связанные с наследованием его имущества. Все нажитое распределено между его наследниками. Дефон попросил оформить все необходимые документы сына Энтони, заявив, что тому пора уже улаживать такие формальности.

"Отец попросил проводить его до самого конца, однако я ответил отказом. По собственным причинам. Этим займется моя сестра", – сообщил журналистам Энтони.

Пока что непонятно, когда Делон решится на эвтаназию. Сейчас он продолжает ездить по миру и отдыхать, общаясь с друзьями. Тот самый момент, уверяют его близкие, пока не настал.

Ранее мы сообщали о смерти бывшей жены Делона Натали.