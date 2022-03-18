Дана Борисова оголилась и показала свои вишенки

Дана Борисова оголилась и показала свои вишенки
Дана Борисова. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Артистка сообщила, что позаимствовала купальник у дочки

Популярная телеведущая и бывшая участница шоу "Звездный лед" Дана Борисова вновь решила подразнить своих фанатов очередным горячим снимком. 45-летняя звезда выложила фото в одном бикини, в котором покрасовалась на снегу. Оказалось, что у Даны не все так просто: она хотела показать свою смелость, ради чего решилась на некий эксперимент.

Звезда в шутку сообщила, что решила позаимствовать у дочки купальник ранним утром, пока та спала. А фотографировала Дану ее мама – Екатерина. Судя по оставленным под публикациями хештегам, фото сделано в Сочи. На снимке оголившаяся звезда позирует на снегу в детском розовом купальнике – с принтом вишенок.

Дана сообщила, что сейчас сидит на строгой диете – предела совершенства не существует. И подсадила на здоровое питание маму.

Борисова, кстати, довольно часто делает фотографии в купальнике, которыми щедро балует своих поклонников. Телеведущая неоднократно признавалась, что такие публикации мгновенно расходятся в звездных хрониках – на то и делается расчет. В общем, чего только Дана ни делала ради своих верных подписчиков – даже в мороз ходила в прорубь.

"Даночка, ну простыть же можно, "Поправилась, Даночка ... Килограммов восемь лишних есть", Очень сексуально... Прямо хороша... Роскошная", "Черешня супер", "Аппетитненько", "Какая красота.... И купальник, и пейзаж, и, конечно, вы, Дана", – пишут в комментариях восхищенные поклонники.

Хотя не так давно Дана нарвалась на массу критики от встревоженных подписчиков, пожелав похвастаться преображенным телом после пластической операции. Звезду раскритиковали за неровности в области живота.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
Игорь ЛУКЬЯНОВ
новости партнеров
По теме

Немцы публично унизили посла Украины в ФРГ - Мельнику указали на его фашистские замашки

Заявления дипломата высмеяли в прессе

Смысл боев за Мариуполь объяснил экс-подполковник СБУ

Победа над националистами здесь станет символом поражением киевского режима

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей