Артистка сообщила, что позаимствовала купальник у дочки

Популярная телеведущая и бывшая участница шоу "Звездный лед" Дана Борисова вновь решила подразнить своих фанатов очередным горячим снимком. 45-летняя звезда выложила фото в одном бикини, в котором покрасовалась на снегу. Оказалось, что у Даны не все так просто: она хотела показать свою смелость, ради чего решилась на некий эксперимент.

Звезда в шутку сообщила, что решила позаимствовать у дочки купальник ранним утром, пока та спала. А фотографировала Дану ее мама – Екатерина. Судя по оставленным под публикациями хештегам, фото сделано в Сочи. На снимке оголившаяся звезда позирует на снегу в детском розовом купальнике – с принтом вишенок.

Дана сообщила, что сейчас сидит на строгой диете – предела совершенства не существует. И подсадила на здоровое питание маму.

Борисова, кстати, довольно часто делает фотографии в купальнике, которыми щедро балует своих поклонников. Телеведущая неоднократно признавалась, что такие публикации мгновенно расходятся в звездных хрониках – на то и делается расчет. В общем, чего только Дана ни делала ради своих верных подписчиков – даже в мороз ходила в прорубь.

"Даночка, ну простыть же можно, "Поправилась, Даночка ... Килограммов восемь лишних есть", Очень сексуально... Прямо хороша... Роскошная", "Черешня супер", "Аппетитненько", "Какая красота.... И купальник, и пейзаж, и, конечно, вы, Дана", – пишут в комментариях восхищенные поклонники.

Хотя не так давно Дана нарвалась на массу критики от встревоженных подписчиков, пожелав похвастаться преображенным телом после пластической операции. Звезду раскритиковали за неровности в области живота.