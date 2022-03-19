Артиста вывели из себя давние слухи

Пару лет назад в социальных сетях появилась информация, что лидер группы "Любэ" Николай Расторгуев переезжает за рубеж – мол, приобрел в Германии недвижимость и решил покинуть родную страну. Сам Николай прокомментировал сплетни, заявив, что никуда из России улетать не собирался и не намерен.

65-летний музыкант поспешил развеять все слухи, напомнив, что всю жизнь находится в России. А сплетни о переезде в Германию – не более чем вброс от "какого-то идиота". Хотя Расторгуев признался, что до последних событий и летал по разным странам, выкладывая фото в социальных сетях. Однако выступать дома и каждый раз летать в Россию, из, например, ФРГ он физически не способен, так что глупо думать о переезде.

Ходили слухи, что певец даже купил дом в Баден-Бадене – якобы музыкант поселился рядом с продюсером Игорем Матвиенко. Хотя ни о каких переездах артист не думал и не думает.

Артист как-то откровенничал, что на пенсию жить точно не собирается – обеспечивает себя и семью концертной деятельностью. В свои 65 лет и не подумывает о том, чтобы уйти на заслуженный отдых. Как-то даже сообщил, что не в курсе, какой размер пенсионных выплат у народных артистов, если включать еще и столичные надбавки. Расторгуев до сих пор собирает полные залы слушателей, которые до сих пор любят "Любэ". Николай намерен выступать до конца своих дней – пока "в крышку гроба гвоздь не забьют".

В прошлом году артист решил не смотря ни на что отметить юбилей своей супруги, которая в то время была вынуждена передвигаться на костылях. Дама призналась, что муж сам настоял на том, чтобы лично отвезти ее на праздник. К ним также присоединился сын.