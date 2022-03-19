"Так себя изуродовать": поклонники распекли Долину за новый образ

"Так себя изуродовать": поклонники распекли Долину за новый образ
Лариса Долина. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
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Лариса Долина уже довольно давно старается соответствовать духу времени и активно привлекает молодую аудиторию. К ней 66-летняя исполнительница стремится и сама. И вот на съемках видео к очередному музыкальному треку Долина превзошла себя, показав новый образ – однако многие сочли его неудачным.

За последние несколько лет жизнь исполнительницы народных хитов совершила пару резких поворотов. Лариса развелась с молодым мужем, сбросила лишние килограммы и начала выпускать новые треки, уйдя с головой в музыку. Теперь Долина – частая гостья на светских шоу и публичных мероприятиях. И вот недавно она "выстрелила" с песней "Больше никогда", к которой снимается клип. В Сети уже разлетелись фото звезды – в образе, в котором еще никто ее не видел.

СМИ пишут, что стилисты вдохновились образом героини "Матрицы", снятой Ланой Вачовски. 66-летняя звезда облачилась в обтягивающий комбинезон, украшенный длинной бахромой. Но некоторых поклонников не устроил не только костюм, но и макияж звезды, будто бы указавший, с их точки зрения, на несовершенство кожи Ларисы.

"Это костюм Ларисы двухсотлетней выдержки", "Можно ваш таксофончик?", "О, новый фильм матрицы", "Девушка терминатора, который сейчас шторы шьет", "На себя уже и не похожа. Как можно так себя изуродовать", "Словно беременна", "Сказала сыну: если стану в такую же превращаться после шестидесяти – чтобы отселил меня на Марс", – пишут в комментариях.

Ранее Алексей Чумаков поведал в эфире передачи "Секрет на миллион" обо всех сложностях дружбы с Ларисой Долиной.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
Игорь ЛУКЬЯНОВ
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