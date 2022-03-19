Любит "побороться с бабами": экс-участница "Ленинграда" обвинила Шнурова в трусости

Любит "побороться с бабами": экс-участница "Ленинграда" обвинила Шнурова в трусости
Сергей Шнуров. Фото: Maksim Konstantinov/www.globallookpress.com
У музыканта нет никаких принципов, считает его давняя коллега

Бывшая участница популярной группы "Ленинград" Алиса Вокс запомнилась многим из-за конфликта с Сергеем Шнуровым, фронтменом петербургского коллектива. Женщина с шумом захлопнула дверь за коллегами и отправилась в сольное плавание. А еще как-то заявила, что Сергей ее обманывал годами – будто бы мошенничал. Дело привело к судебным искам и визитам артистки к психологу.

Алиса утверждает, что Сергей – сам по себе натура истеричная, склонная к манипуляционным выходкам и закатыванию сцен на несколько часов. А еще Вокс считает бывшего начальника трусливым персонажем.

Алиса заявила, что Сергей – любитель "побороться с бабами". А вот среди представителей своего пола соперников, мол, искать не спешит – знает, чем все для него закончится.

"Баба не вызовет на бой", – считает артистка.

Звезда вспомнила один не менее известный случай, когда Шнуров решил повыяснять отношения с музыкальным продюсером Иосифом Пригожиным. Тот взъярился на него из-за того, что обидчик будто бы оскорбил его супругу. А музыкальный исполнитель обошел вызов на настоящий бой стороной.

"У Шнурова нет никаких принципов. Загребание жара чужими руками – это его визитная карточка. Чтобы в случае чего, а ручки – вот они!" – считает звезда.

Впрочем, добавила певица, вряд ли Иосиф имеет какие-то профессиональные навыки в боевых искусствах. Однако на такой бой Алисы бы с удовольствием посмотрела – пошутила, что даже готова по такому случаю надеть лучшее платье.

Не так давно Сергей поскандалил с Ксенией Собчак, пройдясь в своей новой песне по недавнему случаю с ДТП.

Источник: WomanHit ✓ Надежный источник
Игорь ЛУКЬЯНОВ
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