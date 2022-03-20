Сверхпикантная фотография надела много шума в Сети

Популярная актриса Наталья Рудова, запомнившаяся миллионами россиян по телесериалу "Татьянин день", продолжает восхищать поклонников своими формами и манящими изгибами тела. 38-летняя звезда демонстрирует свою красоту как только может.

Недавно звезда решила записать один из роликов, сделанный на тренировке. В нем Наталья облачена в обтягивающую одежду. По всей видимости, Рудова решила заняться дома спортом – разложила коврик, принесла гантели и начала тренироваться. Но внимание подписчиков привлеки не физические упражнения кинодивы, а не ее спортивный комбинезон.

Наталью по непонятным причинам ни разу не смутило то, что одежда не скрывает – напротив, даже подчеркивает – все ее прелести. Интернет-пользователи, подписанные на закрытый инстаграм-аккаунт дивы, смогли разглядеть во всех подробностях самые интимные части тела звезды, включая то, что обычно прикрыто трусами.

На ролике Наталья прыгает, демонстрируя свои физические навыки и тело. Но актриса пошла дальше – на этот раз она показала не только свой бюст, которым нередко хвастается, но и кое-что поинтереснее.

Впрочем, видеоролики Рудовой позволяют сполна разглядеть формы ее тела – киноактриса постоянно позирует в сверхкоротеньких микротопах или шортах, которые едва прикрывают ее бедра. Наталья то крутится на камеру, показывая филейные части, то демонстрирует свой упругий пресс с торчащими сосками.

Хотя, кажется, у Наташи нарисовалась грозная конкурентка. Не так давно ее на бьюти-баттл вызвала Настасья Самбурская, которая уже давно дразнит фанатов не менее прелестными формами.