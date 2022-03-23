Времена изменились: звезда "Миража" ходит по помойкам и ищет стройматериалы

Времена изменились: звезда "Миража" ходит по помойкам и ищет стройматериалы
Светлана Разина. Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / www.globallookpress.com
У артистки новое увлечение

Бывшая вокалистка "Миража", звезда позднесоветской сцены Светлана Разина уже давно не выступает с концертами – теперь она, как выяснилось, ищет строительные материалы в мусорных контейнерах и экономит на одежде.

Светлана уже давно покинула шоу-бизнес. Призналась, что более не желает ни выступать перед публикой, ни ездить по гастролям. Возраст все-таки дает о себе знать. Разиной скоро исполнится 60 лет. Женщина считает, что уже давно нужна "оседлость". Есть и молодые ребята, которые могут блистать на сцене – а ветеранам российской сцены нужно уже отдыхать на старости лет.

Исполнительница не боится пенсии. Уже придумала, чем будет заниматься. Теперь осваивает столярное ремесло и сама изготавливает мебель – в ее трехэтажном доме в Московской области есть этажерки, стулья и различные подставки. А отдельное произведение искусства – диваны. Светлана может говорить о них часами, пишет "Пятый канал".

Но столярным ремеслом певица прониклась по воле случая. Пару лет назад решила сама собрать шкаф – знала, что в Москве цены на них космические, за тысячу долларов. Тогда певица решила все сделать сама. Даже обзавелась перфоратором – хотя он нужен вовсе не для работы с деревом. Света экономит на ресурсах и ищет выброшенные стройматериалы, расхаживая по помойкам. Ведь люди часто избавляются от столешниц и дверей, стульев и диванов. Добра на улице навалом, в общем.

Супруг Борис поддержал жену в ее новом увлечении: "лишь бы дитя не плакало", считает мужчина. Но с любимой не спорит и советы не раздает, чтобы не поссориться.

Ранее мы рассказывали, как звезду "Миража" Маргариту Суханкину ограбили на заправке.

Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
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