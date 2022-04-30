Балерина уверяет, что никто с ней не соскучится

Зрители Первого канала все гадают, что же заменит покинувшего Россию Максима Галкина на телепрограмме "Сегодня вечером". На какой-то момент съемки приостановили, однако пару дней назад руководство решило вернуть шоу в эфир – нужно же, в конце-концов, радовать аудиторию чем-то на длительных майских праздниках. Однако до сих пор неизвестно, кто станет заменой Максиму.

И вот недавно появились слухи, будто бразды правления шоу отдадут в руки Николаю Цискаридзе- что очень порадовало Анастасию Волочкову. Балерина считает, что вместе с Николаем может выступать соведущей на "Сегодня вечером".

Настя утверждает, что отреагировала на громкую новость моментально – уже позвонила в редакцию "Первого" вместе с директором. И считает, что вместе с Цискаридзе вполне способна составить дуэт, идеальный по всем параметрам для программы – из-за некоей схожести судеб и переплетения в профессии. Обоих помнят как главных звезд Большого театра.

"Соведущей должна быть я! Вам, мои золотые, со мной будет весело, а без меня – скучно! – считает Настя.



Пока что неизвестно, как отреагировали в Первом канале на предложение звездной балерины.