"Соведущей должна быть я": Волочкова предложила Первому каналу себя вместо Галкина

"Соведущей должна быть я": Волочкова предложила Первому каналу себя вместо Галкина
Анастасия Волочкова. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Балерина уверяет, что никто с ней не соскучится

Зрители Первого канала все гадают, что же заменит покинувшего Россию Максима Галкина на телепрограмме "Сегодня вечером". На какой-то момент съемки приостановили, однако пару дней назад руководство решило вернуть шоу в эфир – нужно же, в конце-концов, радовать аудиторию чем-то на длительных майских праздниках. Однако до сих пор неизвестно, кто станет заменой Максиму.

И вот недавно появились слухи, будто бразды правления шоу отдадут в руки Николаю Цискаридзе-  что очень порадовало Анастасию Волочкову. Балерина считает, что вместе с Николаем может выступать соведущей на "Сегодня вечером".

Настя утверждает, что отреагировала на громкую новость моментально – уже позвонила в редакцию "Первого" вместе с директором. И считает, что вместе с Цискаридзе вполне способна составить дуэт, идеальный по всем параметрам для программы – из-за некоей схожести судеб и переплетения в профессии. Обоих помнят как главных звезд Большого театра.

"Соведущей должна быть я! Вам, мои золотые, со мной будет весело, а без меня – скучно! – считает Настя.

Пока что неизвестно, как отреагировали в Первом канале на предложение звездной балерины.

Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник
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