Артист заявил, что про него регулярно врут

Российский певец Андрей Макаревич, оскандалившийся из-за громких заявлений о родной стране, набросился с претензиями на медийщиков, проехавшись по СМИ за подачу информации в ключе, который героя совершенно не устроил.

Фронтмен "Машины времени" сообщил, что когда-то некие правила были, с его точки зрения, хоть и нечестными, но менее ангажированными – к примеру, медиа вырывали его фразы из контекста и дописывали новость, трактуя на собственный лад. Но теперь все обнаглели до такой степени, что стали выдумывать про Андрея слухи, выдавая их за информационный повод.

На практике, считает музыкант, выглядит все так, что условный журналист может выдумать что угодно и приписать эту самому Макаревичу.

"Если кому-то интересно, что я говорю и думаю на самом деле – найдите мою прямую речь. Все остальное – бред потерявших берега гопников", – высказался артист на своей странице в социальных сетях.

Ранее супруга звездного музыканта Эйнат рассказала в интервью Ксении Собчак, что отказывается от оформления российского гражданства для ребенка, который появился недавно на свет в одной из клиник Израиля. По словам женщины, ребенок будет гражданином той страны, в которой родился.