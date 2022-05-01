Место артистки займет украинка

Российская и австрийская оперная певица Анна Нетребко столкнулась с очередными проблемами в своей карьере. "Метрополитен-опера" решил окончательно отказаться от звезды – ее место уже отдали кому-то другому.

Не так давно Анна заявила, что желает на время отдохнуть от работы и провести время с семьей и близкими. А злые языки говорят, что дело вовсе не в родствениках, а в нежелании зарубежных площадок видеть Нетребко – никому скандал не нужен. И вот нью-йорский "Метрополитен-опера" сообщил, что оперная постановка "Турандот" пройдет на этот раз без российской звезды.

Партию Анны отдали украинской певице Людмиле Монастырской, которая, уверяют в американском театре, обладает невероятно плавным и мощным вокалом. Хотя дело, считают СМИ, не только в вокальных данных, но скорее в политических причинах – ведь новая звезда родом из Украины, а потому нужно как-то вписываться в текущую политическую модель.

"Метрополитен-опера" решил отказаться от сотрудничества с Нетребко из-за политической позиции Анны, требуя, чтобы та осудила спецоперацию на Украине. Когда надавить на нее получилось, Запад осудил артистку за недостаточную решительность. А соотечественники Анне тоже не шибко обрадовались.