"Мыть туалеты не зазорно": Лазарева нашла работу в Испании

"Мыть туалеты не зазорно": Лазарева нашла работу в Испании
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Возвращаться в Россию артистка не намерена

Телеведущая Ольга Скабеева заявила, что русофобская риторика Татьяны Лазаревой, живущей в Испании, вполне объяснима – знаменитости, вероятно, просто нечего есть. Однако, по ее мнению, лучше бы та пошла мыть испанские туалеты. Юмористка ответила Ольге, отметив, что на жизнь не жалуется.

В интервью израильским журналистам "9 канала" Лазарева рассказала, что имеет достаточное количество накоплений и у нее нет потребности в любой работе. 

"Мыть туалеты для меня не зазорно, но я пока могу себе позволить нормальную жизнь", – приводит ее слова StarHit. 

Юмористка рассказала, что у нее есть заработок в Испании. Она комментирует новости и играет в скетчах для шоу "Байрактар News" – острая риторика передачи близка не всем, однако, отмечает Татьяна ей смешно.

На жизнь за рубежом Лазарева не жалуется. По ее словам, она жива и здорова, вопреки слухам. Не пьет и как пьющая женщина не выглядит. Возвращаться в Россию она также не планирует.

Ранее знаменитость заявляла, что может вернуться на родину, когда появится возможность. Однако пока такой перспективы нет. 

Источник: StarHit ✓ Надежный источник
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